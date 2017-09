Las canas que curaron a los gaditanos

«Nosotros aquí siempre hemos siendo como una familia, eran tus compañeros pero también eran tus amigos. En el hospital entramos casi todos a la vez, éramos muy jóvenes y teníamos mucha ilusión». El inicio del relato lo hace María Ángeles Ferrer mientras no para de saludar a los asistentes a la mesa redonda que ella y cinco veteranos más del Puerta del Mar protagonizaron el pasado jueves dentro de los actos programados por el 40 aniversario del centro.

«Cuando abrió el Puerta del Mar necesitaban a mucha plantilla y entramos todos muy jovencitos, algunos con 20 años... y ahora nos vamos a jubilar todos a la vez», completa Josefa de Lario, antigua jefa de Bloque de Enfermería.

«Siendo tan jóvenes, ¿se formarían muchas parejas?», pregunta el periodista, «muchas y lo bonito es que era porque personalmente se querían, con independencia de que fueran médicos, enfermeros, celadores, auxiliares... no había ese clasismo que se veía en otros hospitales»... indica Antonio Sauco, que estuvo al frente del personal Subalterno del Hospital. Él es una de las personas que mejor conoce el hospital: no en balde, lleva más de 50 años trabajando en él «porque yo entré con 14 años a trabajar aquí».

Las anécdotas que cuentan ilustran como una enciclopedia cómo se ha vivido el devenir histórico del hospital. «Hubo un antes y un después del incendio, tras el fuego todo se volvió más profesional y moderno», añade Ferrer, que recuerda emocionada cuándo la comparsa de ‘El Brujo’ logró sacarle la primera sonrisa a un joven que quedó parapléjico tras un accidente. «Y acuérdate, ahora que ha fallecido Cornejo, cuando vinieron los de la chirigota del Love a cantarle a ese chico que estaba en aislamiento», relata Sauco a punto de emocionarse.

El internista Alfonso Macías se ríe cuando evalúa la evolución tecnológica del hospital: «cuando llegué pedía la ficha de un paciente y podía tardar una semana, en el primer ordenador que tuve tenía que instalar el sistema operativo todos los días». El traumatólogo Justo Juliá va más lejos, y recuerda que no es no hubiera ordenadores cuando abrió el primer Puerta del Mar en los años 50 (es decir, Fernando Zamacola), «es que no había ni médicos; a los doctores les llamaban sólo si ocurría algo».

Cuando se abrió, el 20 de diciembre del 77 el nuevo hospital «tuvimos que conocerlo sobre la marcha, atendiendo a los pacientes... no te haces una idea del tiempo que perdíamos cada vez que teníamos que encender una luz porque no sabíamos dónde estaban los interruptores», ríe Sauco.

El cariño del personal del hospital por el centro lo resumía el intensivista Rafael Sierra cuando explicaba que había estado a punto de irse en un par de ocasiones del Puerta del Mar, «pero algo tiene que te atrapa».