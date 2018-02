ERASMUS Cádiz, planeta Erasmus Más de 500 estudiantes Erasmus y visitantes de 36 países diferentes eligen la UCA para el segundo cuatrimestre

El clima, la playa, la calidad de vida, el atractivo del casco urbano y la oferta académica. Estos son algunos de los factores que más peso tienen para los estudiantes que deciden venir a Cádiz a hacer su Erasmus. Es el caso de Luca, un estudiante italiano de Biología que ha estudiado un cuatrimestre en la universidad de Ingeniería y Ciencias, en el Campus de Puerto Real. «Me dijeron en mi ciudad, Bolonia, que había buen nivel universitario de mi carrera en Cádiz y la ciudad me gustaba». Y se vino. Terminó. Aprobó y «si pudiera me quedaría un tiempo en Cádiz, me gusta mucho vivir aquí». Fue su primera reacción al acabar su etapa gaditana.

También es el caso de Yang Jiaoyue, una joven estudiante erasmus china que, tras estudiar un cuatrimestre en Madrid, vino a Cádiz a cursar otro. Acaba de terminar. Cada día iba a la facultad de Empresariales. Estudiaba Contabilidad, «estudio mucho», confiesa, y en su decisión de venir a la universidad gaditana también influyó que tenía amigos de su país viviendo en Puerto Real.

Estos son solo dos ejemplos de entre los más de 1.000 de los que se podían dar cuenta dentro de la Universidad de Cádiz (UCA), una de las que más estudiantes internacionales acoge del territorio nacional. Justo estos días ha recibido en sus cuatro campus a más de 500 universitarios extranjeros superando la cifra de 1.000 estudiantes erasmus durante el curso 2017/18. De estos jóvenes, 350 realizarán sus estudios en la UCA durante este segundo cuatrimestre y se suman a los 172 jóvenes procedentes del programa de Movilidad Internacional (Visitante). En total, los alumnos internacionales representan a 36 países distintos de Europa, América, África, Asia y Oceanía.

La vicerrectora de Alumnado de la Universidad de Cádiz, Concha Valero, acompañada por el director para Asuntos de Movilidad e Internacionales, Rafael Vélez, han presidido este martes el acto inaugural dirigido tanto al alumnado Erasmus como Visitante (procedentes especialmente de EE.UU., Australia, América Latina y el espacio postsoviético) y del Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (Sicue) que ha tenido lugar en el campus de Cádiz. Como es tradicional los alumnos han recibido información sobre las características de su estancia académica en la UCA y de los servicios de la Universidad de Cádiz, así como información de utilidad sobre la vida en la provincia.

Italia, Alemania y Francia

En el programa Erasmus, Italia, Alemania y Francia son los países con mayor número de estudiantes de Europa y, del resto del mundo son Rusia, Argelia y Marruecos. Con respecto al de Movilidad Internacional, los lugares de origen en este cuatrimestre con más participación son México, Rusia y Estados Unidos.

En cuanto a materias de estudios, los jóvenes extranjeros tienen preferencia por las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Económicas y Empresariales, aunque su distribución se reparte por ramas de conocimiento -Ciencias Sociociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud, Ingenierías y Ciencias- en los diferentes centros de los cuatro campus.