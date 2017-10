Cádiz, hasta la bandera durante este puente de El Pilar

A los hoteleros de Cádiz les sonríe octubre. Ya se preveía que este mes fuese bueno en cuanto a ocupación hotelera, especialmente por la decisión de grandes cadenas que trabajan con touroperación de mantener abierto todos sus alojamientos hasta final de mes.

Pero a esto se ha sumado que la fiesta del Pilar ha caído en jueves, con lo que ha propiciado que este destino totalmente abierto sea el refugio para todos los que han podido tomarse un puente de descanso.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, Cádiz triunfa junto con Málaga en este puente entre todos los destino de Andalucía. Mientras que Málaga lidera la ocupación estimada, con el 87,4%, la sigue Cádiz con un 87%. Casi al mismo nivel se encuentra Sevilla, con el 86,6%.

Por su parte, en Granada, Huelva y Córdoba la cobertura de las plazas de los establecimientos hoteleros alcanzará el 83,4%, el 78,5% y el 77,2%, respectivamente. En Jaén el porcentaje será del 70,9%, mientras que en Almería se registrará casi un 60% de ocupación.

Pero las estadísticas elaboradas por la patronal gaditana Horeca, son aún más positivas, rozando el 92,5% de ocupación respecto al mismo puente del año pasado. Cabe apuntar que nunca se puede equiparar un puente con el anterior porque, obviamente, no coinciden en los días de la semana. En esta ocasión, al haber sido jueves el 12 de octubre, no ha habido excusas para escapar de la rutina. Sin embargo, el próximo festivo, miércoles 1 de noviembre, no se podrá hacer puente cuando sí lo hubo en 2016.

También es cierto que en estos datos han sido excluidos por primera vez los alojamientos del Campo de Gibraltar, por considerar Horeca que se diferencian esencialmente de la oferta turística que del resto de la provincia. En esta zona, los hoteles suelen estar más vinculados a negocios, especialmente en Algeciras y Los Barrios, que registran un 65,6% y un 54,5% de ocupación para estos días, respectivamente.

En este amplio territorio, en el que se ha dividido el estudio de Horeca destaca por ser la excepción el municipio de Tarifa, que se encuentra al 91,15% de ocupación, como es habitual en el paraíso del surf.

En el resto de la provincia, destaca el comportamiento turístico de Conil y Chipiona, ambos muy por encima de la media andaluza y bastante de la provincial. En Conil, municipio eminentemente turístico y con una gran capacidad hotelera se encuentra a un 99,4% de ocupación, prácticamente lleno. Mientras que Chipiona, copado por viviendas de uso turístico desde hace décadas y con menos planta hotelera, también roza el lleno absoluto, con un 98,16% de plazas reservadas.