Cádiz confía en «El Gordo» de la Lotería de Navidad 2017

El 22 de diciembre muchos mayores se vuelven críos porque el sorteo de Navidad es como un día de Reyes anticipado. Hay quien no confía en las musas de los dorados bombos, como hay quien no cree en las bondades de los Magos de Oriente. Sin embargo, aquellos que conservan la ilusión, saben que las modernas hilanderas tejen con voz infantil los sueños de los que juegan a la Lotería de Navidad. Un Gordo con mayúsculas, orondo en sus formas, pluscuamperfecto en sus premios: cuatro millones de euros a la serie. 400.000 euros por décimo.

Restan cuatro días para el Sorteo Extraordinario de Navidad y los datos que maneja la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) apuntan a que este año los gaditanos apuestan fuerte y confían en repetir los datos de 2016. El año pasado la fortuna hizo parada en la capital y Cádiz atrapó cuatro segundos premios y un quinto. Además, el sorteo fue generoso y la alegría alcanzó a muchas localidades como San Roque, Los Barrios, San Fernando, Conil, Chiclana, Sanlúcar, Algeciras, Barbate, Espera... La provincia se embolsó 6,44 millones de euros en premios. Una abultada cifra si se compara con los 372.000 euros en premios de 2015.

Este año, la ilusión se renueva con la esperanza de que la suerte haga no solo parada y sino también fonda. En 2016 el gasto en Lotería de Navidad creció en Cádiz un 9% cuando la media en España fue de un 3,34%. Para este año, la previsión es que se siga manteniendo el alza en las ventas aunque aun ritmo algo menor, pero cercano al 4%. Así, se acumulan tres años consecutivos de subidas en las ventas. La tendencia se consolida aupada por la recuperación de la economía doméstica y los réditos del sorteo de Navidad del año pasado.

¿Cuánto se invierte en lotería? Cada andaluz gastará unos 50 euros (49,60 euros), casi siete euros más que el año pasado cuando el gasto medio en la Lotería de Navidad fue de 42,61 euros. Sin embargo, la media nacional prevista alcanza los 66,16 euros. ¿Cómo es posible? Hay que tener en cuenta que la inversión media varía muchísimo de zona a otra de España. Así, Castilla y León destinará para el gran día una media de 100 euros; los asturianos llegarán a los 93,79 euros y en La Rioja se gastarán 92,58 euros. Los más comedidos son los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla (12,84 euros) y Ceuta (13,97 euros), seguidos de los de Baleares (39,96 euros), Canarias (42,89 euros). En Cádiz, el gasto medio por habitante alcanzará los 36,24 euros. No obstante, hay que tener en cuenta que estos datos corresponden a las estimaciones de venta que hace Selae a la hora de enviar los boletos a las administraciones de lotería. Siempre hay una proporción de décimos que se quedan sin vender y hasta el día 21 por la noche no se conocerá «exactamente» el dato.

Este Sorteo Extraordinario se celebrará desde el Teatro Real de Madrid por el sistema tradicional de dos bombos y tendrá una duración aproximadamente tres horas. Como novedad, se han puesto en circulación 170 series (cinco más respecto del año pasado) de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros. El total de la emisión asciende a 3.400.000.000 euros y el total destinado a premios llega a 2.380.000.000 euros. Habrá 70 millones más de euros en premios.

Somos caprichosos y no nos sirve cualquier terminación. En toda la historia de la Lotería, la terminación más demandada siempre –no sólo en el Sorteo de Navidad–, es el 7, luego el 5 y luego el número 3. Este año, con todo el revuelo de la independencia de Cataluña y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, todos los números que acaban en 155 están siendo muy solicitados. Se da la circunstancia añadida de que 5 es la terminación que en más ocasiones ha caído El Gordo al haber resultado afortunado en un total de 32 ocasiones. Le siguen el número 4 (27 veces) y el 6 (26 veces). Por el contrario, la terminación menos agraciada ha sido la el número 1 (ocho ocasiones), seguido del 2 (trece ocasiones) y del 9 (un total de 16 ocasiones).

Si la fortuna le ha sonreído y es uno de los agraciados en el sorteo, sepa que el Ministerio que dirige Montoro se quedará con parte de sus ganancias. Desde hace cinco años, los décimos premiados por un importe superior a 2.500 euros están gravados con un recargo del 20% y solo pueden cobrarse en la red de bancos concertados (aunque sin recargo ni contraprestación alguna). Y ojo, el pago a la Agencia Tributaria se realiza por cada billete de lotería y no por persona agraciada.

Sin embargo, si el premio es menor de 2.500 euros como en el caso de las pedreas, se puede cobrar en cualquier punto de venta de la red de Loterías. Este año, como novedad, los boletos premiados se podrán cobrar también por la tarde. Un dato a tener en cuenta porque el calendario ha establecido que el sorteo de celebre un viernes y el lunes sea festivo por ser Natividad.

Las terminaciones que más se venden son impares... Aunque con una excepción: el número uno que es de los menos solicitados. El n es especialmente complicado de lograr porque ya está completamente consignado y hay que acudir a despachos específicos. Gustan mucho el 15 y el 69.

El primer premio del Sorteo de Navidad ha caído en diez ocasiones en Cádiz capital. Ha sido en los años 1812, 1823, 1835, 1840, 1841, 1844, 1845, 1878,1943 y 1986. La población que en más ocasiones se ha llevado el premio gordo ha sido Madrid, donde ha tocado un total de 77 veces.

La Lotería Nacional fue creada en Cádiz y aquí se celebró, desde el 4 de marzo de 1812 y hasta 1814. El primer sorteo de Navidad también tuvo lugar en Cádiz, el 18 de diciembre de 1812. También gaditano, concretamente de Chiclana, es el actual bombo fabricado en 2006 por Fluidmecanicasur.

Matemáticamente, todos los números tienen las mismas posibilidades de salir en el sistema tradicional de bombos. Todas las bolas son exactamente iguales y pesan lo mismo, pero «El Gordo» se ha repetido con el 15.640 (salió en los años 1956 y 1978) y el 20.297 (agraciado en 1903 y 2006).

Alegría en la administración de Mirián Sifferle tras dar en segundo premio. :: F. J.

«Ahora me queda dar el primer premio»

La administración numero 14 de la Avenida José León de Carranza, situada muy cerca de Los Delfines y de la papelería Candem, vendió el año pasado el segundo premio de la Lotería de Navidad. En total, fueron 33 boletos del número 04.536 y millones de alegrías para los agraciados que confiaron en la mano de Marián Sifferle que tecleó en la máquina las cifras afortunadas. Marián está de baja maternal y hace tan solo unos días que nació su bebé. «Suelo decir, en broma, que he llevado el bombo y que lo he soltado. Ahora me toca soltar el otro premio, el de la lotería de Navidad» explica risueña.

La administración de lotería que regenta Sifferle arrancó su andadura con buen pie. A los seis meses de su apertura la caprichosa suerte decidió hacer parada con un pellizco de más de cuatro millones de euros. «Fue una experiencia muy bonita porque llevábamos muy poco tiempo abiertos y fue una sorpresa muy grande. Todo el que está al frente de una administración de lotería espera dar el premio pero no imaginábamos que fuera tan pronto. Da muchísima alegría saber que has contribuido en ese día tan especial repartiendo dinero e ilusión. Y más, si es entre la gente del barrio».

Este año las ventas de la administración han crecido, tanto por la publicidad del premio y como por las «supersticiones» de los jugadores que les gusta comprar en los sitios «calientes» donde se reparte la suerte. «Vienen mucho a comprar de centros oficiales y de hospitales y yo sigo eligiendo los números que se venden en la tienda porque mucha gente lo pide». Marián relata que Pedro, un vecino que es carnicero y su ayudante –que protagonizaron el año pasado una curiosa anécdota al acercarse hasta el despacho de lotería a pedir un número terminado en 39 y terminar con el 36 que finalmente fue el agraciado con el segundo premio–, van a repetir ritual. «Ya lleva algún décimo pero esperará al día de antes para comprar un boleto como el año pasado para tentar a la suerte. Yo le digo que entonces el me pedirá un número y yo le daré el ganador, porque así fue el año pasado. ¡Como vuelva a dar el premio me van a poner una estatuilla en la plaza Jerez!».