El Ayuntamiento de Cádiz traspasará la titularidad de los chiringuitos a los propietarios

El delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Cádiz, Ángel Acuña, ha afirmado hoy durante la presentación del Plan Infoca 2017 que, en la reunión mantenida con el Ayuntamiento de Cádiz, éste les comunicó «que su idea era trasladar el paquete completo de derechos y obligaciones a los titulares de los chiringuitos». Acuña, que ha resaltado la buena relación de «lealtad constitucional» que está manteniendo en este asunto con el teniente de alcalde David Navarro, ha señalado que la Junta respeta la postura del Consistorio «pero necesitamos que nos haga llegar la peticiónexpresa porque el Ayuntamiento es el titular de la concesión», cosa que no ha hecho todavía.

Continúa así la incertidumbre por lo que ocurrirá con las terrazas de los chiringuitos en la ciudad, a dos semanas de que finalice el permiso y con la temporada de verano en el aire. «El Ayuntamiento ha tenido grandes vacilaciones al respecto, desde las primeras reuniones, que fueron en el mes de noviembre, y eso ha retrasado la marcha del procedimiento», ha puntualizado el delegado de Medio Ambiente.

Lucha contra el fuego

Acuña ha presentado este martes, junto con el nuevo delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Luis Belizón, el Plan Infoca 2017, el dispositivo para la prevención y lucha contra los incendios forestales que este año cuenta con una inversión de 15,5 millones de €, de los cuales 8,2 millones están destinados a extinción y 7,3 millones a prevención.

El 95% de los incendios son provocados por la acción humana. La imprudencia o intencionalidad, unida a un terreno muy seco, temperaturas altas y viento de levante, hacen que la probabilidad de que los fuegos se produzcan y propaguen en este verano sea muy alta.

Para evitarlo, casi 500 personas, entre fuerzas de seguridad, del 112 y de Protección Civil conforman el Plan Infoca 2017, que se desarrollará hasta el próximo 15 de octubre. Estos profesionales (de los cuales 129 son personal funcionario y el resto adscrito a la Agencia de Medio Ambiente y Agua) dispondrán de 12 motobombas, un vehículo de transmisiones y 116 para transporte de personas, junto con tres helicópteros, para proteger las 350.000 hectáreas de áreas forestales de Cádiz. Especialmente la zona de la provincia donde más incendios se producen, el campo de Gibraltar.

Dispuestos a arriesgar sus vidas en la guerra contra el fuego, los efectivos del Infoca están distribuidos por toda la provincia en 14 puestos de vigilancia, una red de vigilancia móvil, un Centro Operativo Provincial (COP), tres Centros de Defensa Forestal (Alcalá de los Gazules, Algodonales y El Estrecho) y cuentan con una red de puntos de toma de agua para las aeronaves, otra red viaria forestal para el acceso a las zonas forestales y la helipista en La Almoraima.

Pero tan importante como la lucha activa contra los incendios es evitar que estos se produzcan, por ello, se realizan trabajos preventivos como el desbroce y el mantemimiento de 320 kilómetros de caminos forestales y de 800 kilómetros de cortafuegos. Además, se han utilizado 6.500 cabezas de ganado para eliminar el pasto sobrante en el monte y evitar que se propaguen los incendios.

Por otro lado, el delegado de Medio Ambiente ha realizado especial hincapié en la importancia de los planes de autoprotección en las urbanizaciones que se encuentran en las zonas forestales. De este modo, se han supervisado 13 poblaciones y 71 urbanizaciones, levantándose 36 actas sancionadoras e incoado siete expedientes, uno de ellos a la urbanización de La Alcaidesa.

Acuña ha realizado una petición especial a los agricultores de la provincia que trabajan con cosechadoras, «que lleven un tractor con agua, por lo que pueda ocurrir y pospongan las actuaciones siempre que se den 'los tres 30': que la humedad sea inferior a 30, haya un viento superior de 30 kilómetros por hora y la temperatura supere los 30ºC».

La polémica del Cabo de Plata

Respecto al festival Cabo de Plata, que el año pasado se celebró sin la autorización de la Junta de Andalucía, Acuña ha explicado que en agosto de 2016 iniciaron las conversaciones con el Ayuntamiento de Barbate para solicitarle la documentación oportuna y que no volviera a ocurrir lo mismo. No obstante, hasta el 13 de junio el Consistorio no comenzó a remitir la documentación solicitada, «que llega lentamente». El problema es, ha puntualizado Acuña, «que las fechas se van acercando».

Desde la administración autonómica se ha exigido al Ayuntamiento que modifique el plan de autoprotección y, en la junta de seguridad realizada a tal efecto hace unos días, se ha comunicado «que la gente no puede acampar indiscriminadamente en todo el espacio, que tiene que permitirse el paso de los vehículos, que las zonas de evacuación deben estar claras y que hay que controlar el tema de los residuos».