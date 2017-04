Los atunes ya están aquí

Los más viejos del lugar dicen que ya se ven atunes galopando por el Estrecho. Una mancha plateada que se mueve a lo lejos como si fuera la sombra alargada de una cometa ha puesto en alerta a los pescadores. «Hay tantos que se podría andar sobre ellos».

Los almadraberos ultiman en estos momentos el calamento de las artes para iniciar una temporada, que se espera como agua de mayo y se prevé espectacular. Vuelve el atún a su refugio gaditano. Todo apunta a que la primera ‘levantá’ de la primavera llegará a finales de abril. Mientras tanto, los trabajadores de las cuatro almadrabas gaditanas cuentan las horas para echarse al agua y colgar la primera pieza. Sin embargo, el sector no respira tranquilo. La decisión que adoptó el pasado noviembre en Portugal la ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico) no fue del agrado de las almadrabas gaditanas, que vuelven a pagar los platos rotos por las acciones desmedidas de las grandes empresas.

Las almadrabas gaditanas han comprado cuota a otras flotas para poder aumentar sus capturas

Los científicos aseguran que desde mitad de los años noventa hasta 2007 las capturas reales de atún rojo fueron mucho mayores de las declaradas y pudieron llegar a estar entre 50.000 toneladas y 61.000. Entonces, los pescadores usaban avionetas para seguir la ruta de los atunes. Al pescarlos en época de cría, cuando se juntan en el Mediterráneo, era relativamente sencillo que un cerquero sacara de una tacada enormes cantidades de atún.

La comisión que regula la pesca del atún rojo y que vela por la especie autorizó un aumento del 20% de la cuota de pesca, lo que significa que este año solo se podrán pescar 23.155 toneladas en los mares afectados por esta normativa. Las almadrabas han puesto el grito en el cielo tras siete años de duras restricciones. La pesca masiva que protagonizaron durante varios años las grandes compañías atuneras, especialmente las navieras italianas y francesas, puso en peligro la especie y obligó a tomar medidas de contención en 2006. Pagaron justos por pecadores.

La primera ‘levantá’ de la temporada se prevé para finales de abril

La ICCAT, una comisión integrada por expertos y científicos de medio centenar de países, decidió poner coto a la pesca indiscrimianda del atún rojo en el Atlántico y en el Mediterráneo. Las primeras consecuencias de la medida se advirtieron en 2008. La cuota general pasó de 32.000 toneladas a 22.000. A partir de entonces, este registro fue bajando hasta las 12.900 toneladas de 2012, lo que puso al borde de la desaparacición al sector almadrabero de la provincia. Ese año, las almadrabas gaditanas solo pudieron pescar 657 toneladas.

Precisamente en 2014 fue cuando la ICCAT, en la reunión celebrada en la ciudad italiana de Génova, abrió la mano y decidió iniciar el proceso para ampliar la cuota de pesca de forma progresiva. Lo arrancó timidamente.En 2015, la cuota general fue de 16.150 toneladas, mientras que el cupo de las almadrabas fue de 774 toneladas.

Graves perjuicios

La Comisión pretendía con estas severas medidas proteger a la especie pero, también, garantizar su recuperación. El plan de recuperación del atún rojo se marcó como objetivo tener un 60% de probabilidades de conseguir en 2022 el «rendimiento máximo sostenible de la especie», lo que implica pescar 50.000 toneladas sin afectar a la población.

CUOTAS 2006. La Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Altántico (ICCAT) toma medidas para proteger la especie. La cuota general de pesca fue de 32.000 toneladas para ese año. A las almadrabas le correspondieron 1.417. A partir de ahora comienza el ajuste. 2009. Los efectos del recorte ya se notan. La cuota general asignada es de 22.000 toneladas. A las almadrabas les corresponden 887. 2012. Es el peor año. El ICCAT reduce al mínimo los cupos. La asignación gnereal es de 12.900 toneladas. Las almadrabas tocan a 657. La situación es insostenible para el sector gaditano. 2013. La ICCAT comienza a abrir la mano. Concede 13.400 toneladas, lo que supone para las almadrabas una cuota de pesca de 660 toneladas. 2014. La ICCAT acuerda un aumento gradual de cuotas a partir de 2015. 2015. La cuota general de pesca llega a las 16.150 toneldas. La asignación para las almadrabas es de 774 toneladas. 2016. El aumento empieza a notarse. La cuota general es de 19.370 toneladas y la cuota almadrabera es de 913.

Las limitaciones de pesca han perjudicado seriamente a las almadrabas gaditanas, que han visto descender su cuota anual a mínimos históricos. Si en 2007, el cupo asignado fue de 1.417 toneladas, en 2011, el año más duro del recorte, solo se permitió la pesca de 630 toneladas de atún rojo en la costa gaditana. Los almadraberos protestaron ante una situación injusta, ya que ellos no tenían nada que ver con la sobrexplotación que había tenido la especie, sobre todo, en el Mediteráneo.

Los últimos datos revelan que la especie está totalmente recuperada tras diez años de restricciones, sin embargo, la ICCAT no quiere lanzar las campanas al vuelo y prefiere levantar el veto poco a poco. El aumento anual de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) fue acordado por los 49 miembros que integran la comisión, entre ellos países de la Unión Europea, Japón, China y Estados Unidos, entre otros. No obstante, Marta Crespo, gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba (OPP), que representa a las flotas de Conil, Tarifa y Zahara, aclara que la Comisión no está aumentando, en absoluto, la cuota de pesca, sino que está devolviendo lentamente «la que nos quitó desde 2008».

Crespo ha comentado a LA VOZ que no había razones esta año para seguir con las restricciones, ya que desde distintos foros científicos se ha comprobado que la especie está recuperada. La representantes de tres de las cuatro almadrabas gaditanas señala que la cuota asignada para esta temporada está aún por debajo de las 1.585 toneladas que teníamos en 2006. De hecho, Javier Garat, presidente de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha defendido que la situación biológica de la especie «permite margen de incremento de las cuotas sin poner en peligro su sostenibilidad». Los almadraberos reclamaban un incremento del 40% para igualar su cupo al de hace diez años.

Por su parte, el presidente de los productores de almadraba, Diego Crespo, señala que de la cuota mundial, a la UE le corresponden este año 13.451 toneladas, buena parte de ellas, destinadas a España, Francia, Italia y Portugal. Nuestro país se lleva 4.243 toneladas de atún rojo en este reparto, lo que supone un aumento de la cuota española en 709 toneladas, y de esa cantidad, el cupo de las almadrabas es de 1.097 toneladas, 184 toneladas más que en 2016. Los almadraberos gaditanos insisten en que son insuficientes, por ello tienen que acudir de nuevo a la compra de cuota de otras pesquerías. Crespo ha confirmado a este periódico que las almadrabas de Conil, Tarifa y Zahara han comprado cuota de atún a flotas de Almería y Murcia. Insiste en que esta práctica es una fórmula legal para atender la demanda.

El responsable de Petaca Chico y gestor de la almadraba de Barbate, Pedro Muñoz, también ha confirmado que ha comprado cuota de pesca a otras flotas españolas.