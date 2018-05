INDUSTRIA Arranca en el astillero de Cádiz la reforma integral del crucero 'Mariner' Unos 3.000 obreros, entre Navantia, industria auxiliar y las subcontratas de Royal Caribbean, trabajarán a contrarreloj durante 35 días en la factoría de la capital

JAVIER RODRÍGUEZ

@JavierLaVoz CÁDIZ Actualizado: 10/05/2018 07:15h

La actividad en el astillero de Cádiz sigue a pleno rendimiento. Tras la culminación de la obra practicada al 'Main Shiff I', de TUI, convertido en el 'Marella Explorer', de la compañía Marella Cruises, le toca el turno ahora al 'Mariner of the Seas', de la Royal Caribbean. El crucero llegó este miércoles a la planta de la capital para someterse a una reforma integral. Se trata de una obra de envergadura que incluye, entre otras cosas, la modernización de los espacios comunes del barco, además de una intervención de calado en su maquinaria.

El buque permanecerá en el dique cuatro de la factoría de la capital durante los próximos 35 días. La mano de obra que asumirá los trabajos es propia de Navantia, además de la industria auxiliar de la Bahía, y también la plantilla de las empresas subcontratadas por la naviera para la ejecución de la reforma interior. Así, el astillero y la industria auxiliar de la Bahía aportan una 800 personas, mientras que la dirección de la Royal Caribbean ha contratado a unos 2.500 obreros extranjeros. Este contingente pernoctará en los camarotes del crucero mientras dure la obra, ya que, de momento, Royal Caribbean, no ha previsto la presencia de un barco-hotel en la Bahía para alojar a la mano de obra extranjera. No obstante, LA VOZ ha podido confirmar que una parte de los técnicos de las subcontratas de la Royal se ha dispersado por varios hoteles de Cádiz, San Fernando y Puerto Real. De hecho, un grupo de ingenieros y técnicos lleva un mes de trabajo previo en el astillero para organizar esta obra que, entre las novedades, destaca la construcción de una estructura para albergar unos 60 camarotes. Este bloque será un anexo que se montará en una de las cubiertas del crucero.

Comienza así una actividad frenética para cumplir con el plazo de entrega. Más de 3.000 obreros estarán en el astillero de Cádiz trabajando a contrarreloj. La inversión de la naviera en la obra del 'Mariner' asciende a 73 millones de euros. No es la primera vez que el astillero de la capital se embarca en un proyecto de esta envergadura. En marzo de 2015, el 'Explorer of the Seas', también de la Royal, se sometió a una cirugía idéntica en un tiempo récord. La intervención en el 'Mariner' generará un efecto inducido en la economía local debido al negocio que favorece la presencia la plantilla foránea.

El crucero tiene quince cubiertas una eslora de 311 metros y una maga de 48 metros. Su capacidad es de 3.114 pasajeros más una tripulación de 1.185 personas. Con su revitalización, el 'Mariner of the Seas' también incorporará algunas de las atracciones más innovadoras con las que cuenta la naviera Royal Caribbean, incluyendo The Perfect Storm, un dúo de toboganes de carreras; así como una nueva escape room llamada Puzzle Break.