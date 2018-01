CARNAVAL DE CÁDIZ Antonio Rivas: «Hemos echado toda la carne en el asador para ganar» El autor junto a Julio Pardo del coro Don Taratachín explica sus impresiones después de la actuación del coro en preliminares

J.A.Morillo

La unión más longeva, 27 años junto a Julio Pardo. Antonio Rivas habla tras la actuación del coro. «La primera actuación siempre es la más arriesgada, es el primer contacto con el público, es cuando se ve si lo que realmente lo que uno ha pensado lo capta el público a la primera y el primer cambio de sonido del local de ensayo al Teatro y es donde puede haber más fallitos y tal. Yo lo he visto bastante bien. He visto que el coro no ha fallado en ningúna cosa de los momentos críticos … […] no ha habido desfases en ese sentido».

