IGNACIO MEMBRILLERA, DTOR. SAN FELIPE NERI «Que los antiguos alumnos traigan a sus hijos es nuestra mejor muestra de calidad» El director del colegio analiza cómo afronta San Felipe Neri el proceso de escolarización y los retos a los que se enfrenta el centro marianista

ANDRÉS G. LATORRE

19/02/2018 08:03h Actualizado: 19/02/2018 09:16h

El calendario no da tregua al colegio San Felipe Neri. No han concluido del todo los actos por el 125 aniversario de la llegada de los marianistas a Cádiz cuando ahora el centro debe afrontar el inicio del periodo de matriculación. Y lo hace sabiendo que será, como todos los años, uno de los centros más demandados por los padres, «lo que supone una responsabilidad extra», como reconoce el director, Ignacio Membrillera, en el centro de todas las actividades del colegio.

–El periodo de matriculación está a punto de arrancar. ¿En qué etapa es donde tienen más solicitudes?

–Fundamentalmente, en Infantil. Lo más común es que el alumno empiece en el colegio con tres años en esta etapa y acabe con 18 finalizando Bachillerato.

–¿Cuántas plazas se ofertan?

–En Infantil son 75, que corresponden con las tres líneas de las que dispone el Colegio. Además, se ofrecen 25 plazas de Primaria, ya que en esta etapa se aumentan a cuatro líneas la concertación que tiene el colegio.

–¿Están ustedes satisfechos con cómo se realiza el proceso de escolarización en coordinación con la Delegación de Educación?

–En líneas generales, sí, si bien nos gustaría que hubiera más flexibilidad a la hora de incorporar alumnos pasado el proceso de matriculación oficial. Nos ha pasado el disponer de plazas y que, a mitad de curso, se quisiera incorporar un estudiante y que no haya podido hacerlo.

–Cada año, San Felipe Neri es de los centros más demandados por los padres, ¿a qué cree que se debe?

–El porqué lo podemos establecer por las reuniones que tenemos durante la matriculación con los padres. Por supuesto está la parte académica (no en balde, más de un 60% de nuestros alumnos tiene la nota suficiente para estudiar la carrera que quiere), a lo que hay que añadir las instalaciones de las que disponemos (que es algo que asombra a muchos padres que no conocen el interior del centro) y nuestra educación en valores.

–Creo que una parte importante de alumnos del centro proviene de familias con antiguos alumnos.

–Cierto, y es algo que nos alegra, porque es señal de que las cosas se están haciendo bien, de que se consigue generar un sentimiento de comunidad en el centro. Que los antiguos alumnos traigan a sus hijos es nuestra mejor muestra de calidad.

–¿Qué servicios extra ofrece el colegio?

–Tenemos un aula matinal a partir de las 7.30. Además, ofrecemos el servicio de comedor, muy utilizado especialmente los lunes y martes ya que tenemos clases por la tarde en esos días. Y, por supuesto, están las actividades extraescolares, de los apartados que más interesan a los padres.

–¿Cuáles son las actividades extraescolares que tienen más éxito?

–La escuela de música es una de nuestras señas de identidad, además de nuestro grupo de teatro. En los últimos años, el taller de robótica ha cosechado un gran éxito entre los padres, como también lo ha hecho el taller de hablar en público, en donde se enseñan técnicas de oratorio y de debate.

–¿Cómo ha cambiado el colegio San Felipe Neri en los últimos años?

–Ha ido adaptando su método de dar clase a las nuevas necesidades de la sociedad. Tenemos muy claro que no podemos renunciar a nuestros valores (que además es de lo que más aprecian las familias), pero también que no se puede dar clases como en el siglo XIX a chicos del XXI. Ése es el gran reto de la educación en general y de nuestro centro en particular: saber adaptarse bien a esta percepción. También ha ido cambiando, y me alegro mucho por eso, la idea preconcebida de que el centro era elitista. Somos un colegio abierto a toda la ciudadanía, con independencia de su situación económica y eso es algo que enriquece al conjunto de los alumnos.

–¿Hasta qué punto influye en el carácter del colegio estar en el centro de la Avenida?

–Pues va en la línea de lo que he comentado antes. Los ciudadanos ven por los alrededores a nuestros alumnos y eso contribuye a que se sientan San Felipe Neri como un centro muy imbricado en el día a día local.