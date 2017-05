«Antes los policías usaban sus armas sin tanto miedo como ahora»

«Yo he ido, he estado y he regresado. Sé qué se siente, qué se huele, qué se piensa y qué no se piensa; hasta sé qué cosas pueden o no hacerse». 'En la línea de fuego' es real. No hay nada, absolutamente nada, inventado. 22 historias sobre el estrecho camino que separa el estar vivo o muerto. No es una novela policíaca pero hay sangre, lágrimas, sudor, plomo... y decenas de probabilidades que se dieron en segundos y que aún retumban en la cabeza de quienes eligieron una u otra. El policía local retirado de La Línea e instructor de tiro, Ernesto Pérez Vera, y el psicólogo Fernando Pérez Pacho, firman este libro, una recopilación de relatos de agentes que sobrevivieron a un enfrentamiento armado. Este sábado se presenta la cuarta edición de este ensayo en San Fernando. Será a las cinco de la tarde en el Aula Magna Quórum Formación de la mano de las academias Quórum Formación y McPol.

'En la línea de fuego' surgió en 2014. Nació de un encuentro y quizá de una necesidad de unir dos inquietudes. Por un lado, la de Ernesto, que intentaba buscar respuestas a lo que su mente «no dejaba de rumiar». El ahora policía retirado fue protagonista de esa cita inesperada con su propia muerte. Durante una intervención una madrugada de verano un malnacido al que iba a identificar por conducción temeraria y consumo de drogas decidió arrastrarlo con su coche a toda velocidad más de cien metros. Su cuerpo quedó atrapado entre el bastidor y la puerta del potente deportivo que calzaba este delincuente, que además de azotarlo contra el asfalto, no dudó en crujir todos sus huesos contra unos siete coches contra los que colisionó en su huida. Ernesto, aún colgando de su brazo, llegó a disparar para salvarse pero, aunque ahora puede contarlo, ese episodio le quitó para siempre el uniforme.

El encuentro de dos inquietudes

Después vino su otra vida. Como suele ocurrir en estas situaciones límites, su cabeza no dejaba de darle vueltas a demasiadas cosas. Ya fuera de servicio se especializó en hurgar en estos incómodos temas: qué circunstancias rodean estas situaciones límites, si un policía está o no preparado para afrontarlo, la falta de formación, las temeridades impuestas, las incertidumbres sobre cómo y cuándo tirar de pistola... Y a través de los artículos que sobre estos asuntos escribían ambos, se encontró con Fernando Pérez Pacho, un psicólogo forense experto en diseccionar la conducta humana ante niveles de altísimo estrés.

Ahora, tres años después, ante la cuarta edición, cuentan que se sienten «orgullosos y satisfechos con el resultado final», como también «muy agradecidos y en deuda perpetua con los policías que desnudaron sus almas ante nosotros, para hacernos comprender, mediante muchísimas entrevistas, qué sintieron cuando sin esperarlo se vieron ante personas que estaban intentando matarlos». Pero antes de poner negro sobre blanco tuvieron que buscarlos. El proceso de selección de historias no fue tarea fácil. «Me topé con fantasmones que decían haber pasado por vicisitudes de esta áspera y desagradable naturaleza», recuerda Ernesto, «gente que contaba historias dignas de ser narradas y examinadas en la obra, pero que a poco que rasqué… resultaron ser falaces batallitas». Cribaron a muchos. y se quedaron con las historias que no solo tenían una moraleja atractiva e interesante sino que podían acreditarse mediante diligencias policiales y sentencias. Otros se apearon de manera voluntaria porque no estaban preparados para revivir cómo fue aquel día de su segundo cumpleaños.

La falta de formación

Y además de mucho sufrimiento, las 22 historias comparten una máxima hecha reclamación directa por los autores: la falta de formación. «Casi todos los protagonistas estaban muy mal formados, tanto en manejo de armas como en la comprensión real de cuándo sí y cuándo no puede y debe disparar». «Algunos no lo hicieron y otros lo hicieron cuando ya era tarde», continúa.

La historia se escribe con la misma sangre de quienes derramaron la suya. «En el papel se puede mantener la idea de que todos estamos muy preparados, seamos del cuerpo que seamos; pero en la calle, ante la realidad del o tú o yo, el papel se lo lleva el viento, desvaneciéndose las mentiras y derramándose la vida», entienden los creadores del libro. «Sobra una enorme cantidad de vividores que viven acomodados en puestos de formadores. Los hay buenos y hasta inmejorables que forman a sus alumnos en virtud de la realidad de la neuropsicofisiología humana y con el Derecho en la mano. Pero estos son rara avis, y casi siempre están en el punto de mira de sus iguales, de sus mandos y hasta de sus alumnos».

«Si año tras año, promoción tras promoción, te dicen que si te defiendes te van a condenar, se cargan tu confianza»

El caso de Juan Cadenas es uno de los que más ha escocido a los de arriba últimamente. «Juan es un pedazo de policía como pocos he conocido», cuenta Pérez Vera, «pero lo habían entrenado poco y mal». Y eso que el agente al que Los Cachimbas reventaron un ojo, entrenaba por su cuenta desenfundes en seco y la alimentación de la recámara de su pistola.

Aquella madrugada lo supo hacer con rapidez, pero falló algo crucial. «No le dejaron nunca del todo claro que no solo podemos y debemos defendernos a tiros ante agresores con machetes o escopetas, sino que hay que hacerlo siempre que nuestra vida esté en peligro, aunque aún no se haya culminado el ataque y esté próximo a producirse». Por eso el hecho de que empuñaran contra él un cristal en vez de una pistola o un cuchillo le descuadró.

Pero además de aquello «lo más terrible» para Pérez Vera fue oír durante el juicio como el compañero de Cadenas tuvo ocasión de disparar contra quienes estaban a punto de matar a Juan, y lo descartó porque «no quería líos ni marrones judiciales». Aunque es preciso ponerse en su lugar. «En realidad nadie sabe qué hará, hasta verse en el momento. Nadie. Una cosa es saber lo que nos gustaría hacer, y otra es la que finalmente se pueda o no llevar a cabo. Yo mismo no sé si volvería a disparar contra otro semejante», confiesa el instructor.

Aunque hay dos variables que no hay que perder de vista: la voluntad y la capacidad, y esta última es la que ‘En la línea de fuego’ pone en entredicho. «Nadie puede hacer lo que no sabe hacer. Si no has entrenado algo que además tampoco comprendes, no podrás hacerlo el día de la verdad, al menos no con garantía y con una pizca de solvencia».

El miedo a la toga

El miedo a la toga es otro 'clásico' de estos casos pero el instructor llama a la calma. «La infinita mayoría de policías que emplean sus armas resultan exonerados judicialmente, en contra de la creencia popular y de la propia idea difundida en el seno de la comunidad policial. Demasiados prefieren no saber, para así alegar desconocimiento el día que no puedan o no sepan reaccionar. Prefieren pasar a la historia por ignorantes y no por cobardes. Y aquellos que reclaman instrucción seria y de calidad, son muchas veces perseguidos y maltratados por sus iguales y jefes, siendo objeto de mofa y escarnio hasta de los sindicatos».

«La mayoría de policías que emplean sus armas resultan exonerados judicialmente, en contra de la propia idea que se ha difundido»

Puerto Serrano, Alsasua, La Algaba, La Línea... han sido sólo los últimos escenarios de enfrentamientos armados que no necesitan de focos ni cámaras para ser de película. Han sido tan reales como peligrosos. ¿Pero, qué está pasando?, ¿qué ha cambiado?. «Antes se entrenaba más. Igual de mal o peor, pero se entrenaba más. Quizá por ello antes los policías acudían a sus armas de fuego sin tanto miedo como ahora, si bien es verdad que tanto en esa época como ocurre hoy se condenaba judicialmente al que se precipitaba o se excedía en el uso de la fuerza, cosa que veo justa y acertada», afirma Pérez Vera.

El libro relata esas historias que marcaron para siempre a sus protagonistas pero también analiza qué se hizo bien y qué no se supo resolver a tiempo. «Quiero que los policías sepan cuando es legal defenderse a tiros». Pero a veces para conseguirlo hay que luchar contra el peor enemigo que, a menudo, está en casa. «Si año tras año, promoción tras promoción, te dicen que si te defiendes te van a condenar, se cargan tu confianza, si es que alguna vez la tuviste.

Del mismo modo sucede si en la galería te encuentras con un instructor que «solo sabe, en el mejor de los casos, de tiro deportivo» como, por ejemplo, cuando los entrenamientos no se hacen a distancias reales, en el punto exacto donde se puede vivir ese riesgo y se le ve la cara al miedo; otro factor determinante que también hay que aprender dominar. «No es que haya que enseñar a tener miedo porque ese se tiene y punto. Hay que saber gestionarlo y no negar que se sufre». Porque si ese valor no es de verdad o se peca de exceso de confianza también podría ser mortal. «No quisiera tener gente sin miedo a mi lado, sino gente que sepa controlarlo lo mejor posible».