Los alumnos de Ingeniería: «que empiecen ya la pasarela»

Los alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería (ESI) tienen una larga experiencia en reclamaciones de infraestructuras. Durante años lucharon para que se terminase la actual sede de su Escuela en Río San Pedro y dejar atrás las lamentables instalaciones en las que estudiaban en el centro de Cádiz.

Saben que las administraciones tienen sus tiempos de demora, de ahí que hayan querido comenzar el curso reclamando la pasarela que les proporcinará un acceso peatonal seguro desde el apeadero del tren a su centro universitario, bastante alejado de todo, por otra parte.

Por su parte, el propio rector Eduardo González Mazo ya reconoció que «quizás se ha fallado en el acondicionamiento de los servicios ofrecidos en el entorno del edificio y de las conexiones con la ESI». Y se comprometió a iniciar las obras en cuanto fuese posible. Esta posibilidad pasó de ser a final del curso pasado al inicio de éste.

Las obras han tenido que esperar a finales de septiembre, debido a que una población de aves nidifica en la zona y se ha esperado a que emigren para iniciar cualquier movimiento de máquinas.

Pero, el representante de los alumnos apunta que «esto no quiere decir que no se vayan adelantando trámites, porque nos tememos que finalice este curso 2017/2018 y que aún no tengamos la pasarela», apunta el representante de los alumnos Eliezer López.

«Dijeron que comenzarían las obras tras el verano pero llegamos a octubre y sigue en trámites»

Y es muy probable que así sea. Según fuentes universitarias se prevé que «para finales del curso 2017/2018 esté totalmente en uso».

El proyecto prevé una pasarela de 246 metros de estructura a la que se accede tras recorrer un camino de 450 metros junto al Parque de Los Toruños. La pasarela se levantará sobre 13 pilas y discurrirá por encima de la CA-32. Podrán pasar por ella ciclistas y peatones, y el plazo de ejecución de la obra quedó fijado en seis meses.

La construcción de esta infraestructura, que costará más de 600.000 euros y será sufragada íntegramente por fondos de la UCA. Eliezer López explica que están muy satisfechos con la acogida que han tenido sus reivindicaciones, «porque lo cierto es que el rector se ha reunido con quien ha hecho falta y ha dado un paso adelante para asumir las obras que en principio correspondían a Renfe, según el proyecto inicial. Agradecemos que todos hagan lo que puedan por la pasarela pero queremos que se construya ya».

Porque «mientras que no se haga», recuerda López, «cientos de alumnos univesitarios siguen pasando cada día desde el apeadero de Renfe hasta su Escuela compartiendo espacio con los vehículos y sin iluminación en el turno de tarde noche».