CARNAVAL DE CÁDIZ 2018 Mil aguijones para despertar al Carnaval de Cádiz con la Erizada La Viña acoge desde el mediodía el tradicional reparto de erizos de la peña El Erizo, que irán regados de cerveza, manzanilla y coplas La Erizada marca el comienzo más o menos oficial de la fiesta gaditana por antonomasia

A. G. LATORRE

Nieve por todo el norte, brumas por el oeste y, por el este habrá chubascos intermitentes. Pero, en el sur, no se aproxima la borrasca con la que seguía el cuplé del Selu sino, según la Agencia Estatal de Meteorología, un sol más o menos invicto (aunque alguna nube se pondrá en medio para que no se confíe) y temperaturas de once grados (así que vaya buscando una ‘rebequita’). Y si con el sol, tras la lluvia, los caracoles sacan sus cuernos al sol, en Cádiz, llegado enero, son los erizos los que sacan sus púas para que los miles de gaditanos que se acerquen hasta la calle de La Palma, en el barrio de La Viña, puedan dar buena cuenta de ellos en el que es el pistoletazo de salida para el carnaval en la ciudad: la Erizada.

La expectación, a pesar de la cercanía con la Navidad, es máxima. Los más castizos cambiarán la copa de anís y el polvorón por el erizo y, para gustos los color(et)es, el vino o la cerveza. Según las previsiones, la peña El Erizo repartirá 650 kilos de erizos, y distribuirá 15 cajas de manzanilla y centenares de litros de Cruzcampo.

La edición de este año estará dedicada a José Barberá ‘Chele’ por su compromiso con la fiesta

Pero una fiesta popular gaditana no sería lo mismo sin coplas del que es el protagonista indiscutible esté o no esté: el Carnaval. Es por eso que esta tarde actuarán las chirigotas ‘Caí de mi arma’ y ‘Los campeones’ (ésta tiene el mérito de venir desde Aguilar de la Frontera, en Córdoba). Con ellos estarán el coro juvenil ‘Los emisarios’ y la antología ‘Los cleriguillos’.

El éxito lo cambió todo

El de la Erizada es el típico caso en el que el éxito termina modificando la celebración de un acontecimiento. Así, lo que nació en el año 1980 como un encuentro para socios y amigos de la peña El Erizo fue ganando éxito poco a poco hasta obligar a sus responsables a buscar otro emplazamiento. Hoy, junto con la Ostionada, es uno de los puntos de partida de una eterna celebración que nace en la primera sesión del COAC y muere en el Carnaval Chiquito. Además de los propios gaditanos, centenares de visitantes del resto de Andalucía acuden atraídos por el ambiente festivo y precarnavalero, en especial después de saber que el tiempo dará una pequeña tregua en el día de hoy (no se confíe, entre las 20 y las 21 horas hay previsión de lluvias débiles).

La edición de este año de la Erizada estará dedicada a José Barberá ‘Chele’. La peña El Erizo quiere así darle el reconocimiento que se merece a Chele por su labor como colaborador desde los orígenes de la fiesta, que este año celebra su trigésimo octava edición (38). Además de los erizos que entregue la peña, los bares de La Palma y de todo el entorno de La Viña pondrán barras para servir comidas en la calle y convertir todo el entorno en una fiesta. Y, a partir de pasado mañana, volverá el Concurso del Falla, el otro tema espinoso del Carnaval.