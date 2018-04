TRIBUNALES ¿Por qué han absuelto a uno de los Polacos del crimen de Segunda Aguada? El TSJA ha absuelto de la condena de doce años de prisión a Daniel R. T., el pequeño de los hermanos Polacos, por el homicidio de Chano

M. ALMAGRO

Actualizado: 24/04/2018 07:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Daniel R. T. no tendrá que pasar doce años en la cárcel después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya admitido el recurso presentado por su defensa, representada por la abogada Isabel Espinosa, y ordenado su inmediata puesta en libertad. Al pequeño de los Polacos, como se recordará, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial le había impuesto dicha pena, (la misma que al autor material, su hermano Miguel R.T.) al considerar que ambos habían sido responsables de la pelea y posterior puñalada en la espalda que acabó con la vida de Sebastián M. G., 'Chano', tras una riña en la zona conocida como 'La Curva' en Segunda Aguada en abril del pasado año. El cuarto implicado, Jonathan, fue condenado a dos años como autor responsable de un delito de lesiones.

El fallo en primera instancia consideraba como hechos probados que la relación entre Jonathan y Daniel no era fácil porque el primero le exigía bajo amenazas al segundo que le diera droga y esto había desencadenado ya varios encontronazos entre ellos. El 15 de abril se produjeron unos enfrentamientos entre los tres acusados agravándose la situación hasta el punto de que decidieron salir con armas blancas a fin de dejar zanjada la situación cuando se encontraran, según la sentencia que dicto la Audiencia de Cádiz.

El encuentro se produjo a primeras horas de la madrugada del 16 en la avenida Segunda Aguada, estando Jonathan acompañado de su amigo Sebastián Moreno, alias 'Chano' (la víctima). Nada más verse se enfrentaron iniciándose una pelea durante la cual Jonathan pinchó a Miguel a la altura del estómago y la axila. Sebastián le dio un puñetazo en la nariz a Miguel cayendo ambos al suelo. Fue entonces cuando Miguel clavó a Chano el cuchillo que llevaba, de 31 centímetros de largo en la espalda, «con la intención de quitarle la vida», estimó el fallo. Según esa resolución, el pequeño de Los Polacos sí estuvo implicado en los hechos y sabía que su hermano portada un cuchillo para hacer uso de él. Sin embargo él defendió que al iniciarse la trifulca huyó del lugar y se escondió entre dos coches.

Ahora, el TSJA ha resuelto que si bien Daniel sabía que su hermano portaba un cuchillo cuando salieron del bar donde estuvieron minutos antes, «lo que no ha quedado acreditado de manera alguna, es que el acuerdo de voluntades entre ambos hermanos fuera la de usar el cuchillo frente a persona distinta que no fuera Jonathan», entiende el Tribunal andaluz. «La decisión de ambos fue ir preparados por si se encontraban a éste pero no frente a un tercero que accidentalmente apareciera en escena, como fue el caso, en el ataque que se produce frente a Sebastián», recuerda.

Además el fallo considera que Daniel mantuvo en la pelea una actitud «totalmente pasiva, llegando a irse del lugar perseguido por Jonathan, por lo que no se le podía haber exigido ninguna actuación, como la de evitar la pelea de su hermano con Sebastián, cuando ésta ya se había producido y él no se encontraba en ese momento en el lugar».

Por tanto el TSJA no considera al pequeño de los Polacos coautor y tampoco cooperador necesario en el crimen de Sebastián M. por lo que le absuelve de dicha condena y ha ordenado su puesta en libertad.