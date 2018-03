TURISMO Abre el primer hotel en Cádiz exclusivo para gays y lesbianas El alojamiento Ritual El Palmar ha iniciado su actividad este lunes ubicado en La Muela, pedanía de Vejer de la Frontera

M. MORALES

CÁDIZ Actualizado: 26/03/2018 14:04h

Desde este lunes está abierto al público el Hotel Ritual El Palmar en Vejer de la Frontera, en la zona de La Muela, el primer alojamiento «abiertamente 'gay friendly'» con capacidad para unas cien personas y en la categoría de cuatro estrellas.

Esta alojamiento esta abierto desde estos días a todo tipo de público pero prestando una atención especial al viajero perteneciente al colectivo LGTBI. «Es un hotel pensado y dirigido por gays y lesbianas, para que se sientan cuidados, pero eso no quiere decir que no esté abierto a todo el mundo. Sí se puede decir que es realmente exclusivo para adultos ('only adults', como se conoce en el sector) y que admitimos mascotas, por lo que ya estamos segmentando el tipo de clientela al que nos dirigimos», indican fuentes de la empresa.

En total, el Hotel Ritual ofrece alrededor de unas 60 plazas distribuidas en 30 habitaciones y suites de lujo, además de otras 20 distribuidos en cuatro villas privadas. Cuenta además con servicio de mayordomía, que es algo poco habitual en alojamientos de la zona. Otro de sus puntos fuertes es ofrecer una arquitectura impecable, respetuosa con el medio ambiente y que ha sido recientemente renovada por la nueva dirección empresarial, ya que el alojamiento se ofrece en el que fuera el hotel ecológico Chumbera Azul.

Cabe apuntar que aquél fue un hotel adelantado a su tiempo, que apostó por un sistema totalmente respetuoso con el medio ambiente y que entre las primeras medidas que adoptó fue el consumo de energía por biomasa y el aprovechamiento de la energía solar. «Mantenemos y reformamos estas espléndidas instalaciones y ofrecemos un servicio muy cercano. Éste es nuestro sello; un servicio muy, muy cudidado», explican desde la recepción del hotel, emocionados con la apertura.

Para ellos, «tanto para los propietarios como para el personal, no solo es un hotel o un trabajo, es nuestra apuesta por la integración, una forma de activismo que nos mantiene siempre atentos con los clientes», resumen.

En sus instalaciones, ofrece además de unas habitaciones totalmente renovadas, dos piscinas 'infinity' (de las que parece que funden con el horizonte), una zona de termas, sauna y spa, gimnasio de última generación, restaurante y un bar de piscina.

Servicios exclusivos

Entre los servicios adicionales ofrece la la posibilidad de llevar mascota, de reservar bicicletas y deportes acuáticos. «También organizaremos eventos enfocados a nuestro público como pueden ser las llamadas 'pool parties'», fiestas en las que se invitará a diferentes DJs, artistas y celebridades, y que estarán abiertas tanto a huéspedes alojados como a cualquier persona interesada.

Entre otras novedades, y dado el entorno natural en el que se encuentra, el hotel contará con una ruta botánica con plantas autóctonas y traídas de otros lugares, además de 'transfers' continuos hasta la playa de El Palmar, que será otro de sus principales atractivos .

El hotel Ritual El Palmar es el segundo de una cadena que acaba de empezar su actividad en este segmento pero que ya cuenta con la experiencia profesional en alojamientos destinado a todos los públicos, como el hotel El Convento de Cádiz, muy conocido en la ciudad por estar ubicado en el claustro de Santo Domingo.

El primero de la cadena abrió el hotel Ritual Torremolinos el 19 de mayo de 2017 y ha sido un éxito rotundo tanto de clientela como de reputación, tanto que está siendo muy bien valorado en canales internacionales dedicados a este segmento. En el portal TripAdvisor se pueden consultar las excelentes críticas que atesora esta joven cadena hotelera.

Compromiso

Este hotel ha sido la primera empresa española en firmar un compromiso de formación y empleo que fomente la contratación de personas transexuales, un colectivo excluido del mercado laboral. El alojamiento malagueño tiene otras características, con menos estrellas y más habitaciones, ofrece un tipo de hotel más popular que el de Vejer.

Este hotel, que fue presentado en Fitur 2018 por el alcalde de Vejer, José Ortiz, y por el director de explotación de Ritual Hoteles, David Taboas, ha abierto sus puerta en esta Semana Santa y, aunque no es la primera vez que se intenta desarrollar un negocio enfocado directamente al mercado de gays y lesbianas en esta provinica, es primicia que se desarrolle en un alojamiento de más de 70 plazas.

Una Semana Santa muy tempranera y las previsiones del tiempo para los días claves de estas pequeñas vacaciones no le ha favorecido pero ya está operativo con unos niveles «aceptables» de reserva el Hotel Ritual.