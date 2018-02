CONTENIDO PROMOCIONADO Las 4 operaciones de cirugía estética más demandadas Una clínica de medicina estética en Zaragoza, nos cuenta cuales son las cuatro operaciones de estética más demandadas en España y que hacer para marcar la diferencia en este sector tan competitivo.

Según la doctora García-Dihinx, de la Clínica de Cirugía Estética que lleva su mismo nombre, un referente en España de este sector, la cirugía estética debe de ser algo que atraiga a quién se la va a realizar y cuyos resultados aumenten su autoestima y seguridad.

Desde este punto de partida se puede realizar cualquier tratamiento, pero también hay que avisar a los clientes más transgresores y temerarios de los pros y contras de las intervenciones plásticas, ya que el doctor en medicina plástica no es un mero ejecutor.

Las clínicas que marcan la diferencia son aquellas capaces de ofrecer una atención más personalizada, aplicándose técnica y humanamente en todo el proceso y es así como la medicina estetica, que encabeza la clínica de la doctora García-Dihinx ha conseguido hacer destacar su trabajo, algo que no sería posible de no contar con los recursos técnicos adecuados y actualizarlos constantemente para dar respuestas adecuadas a los clientes.

Modificar la estética es algo totalmente intrínseco al ser humano

Ya en la Antigua Roma, muchos hombres trataban de hacer desaparecer por medios naturales las arrugas de sus espaldas, ya que eran el signo evidente de que habían recibido azotes o uno más ilusorio de haber dado la espalda a la batalla durante sus gestas.

Modificar la estética es algo totalmente intrínseco al ser humano, ya sea para tener una mejor salud, ya sea simplemente para verse mejor, lo cual no es poco.

Contar con profesionales es absolutamente indispensable, ya sea para recibir cirugía estética con cirugía, sin ella, o cirugía reparadora, así como valorar las instalaciones, el trato recibido y hasta las posibilidades de financiación de los tratamientos.

Desde que la mayor parte de intervenciones de cirugía estética ya no son consideradas como intervenciones quirúrgicas peligrosas, la gente se acerca a ella de un modo natural y los varones, muchos más reacios al principio ya acuden a realizar sus tratamientos de estética regularmente y suponen el 30% de los usuarios de este tipo de cirugía.

España es uno de los países del mundo más seguros para someterse a estos tratamientos

La liposucción es, junto al aumento de pechos, las intervenciones más demandadas en España. En el tercer puesto están los liftings que demandan tanto hombre como mujeres y de todas las edades y la rinoplastia, la intervención que corrige las deformidades de la nariz es la número cuarta.

No es que España sea un país de grandes narices, porque curiosamente son muchas las personas que se someten a operaciones de rinoplastia por problemas derivados de la respiración, funcionales, pero la nariz sigue siendo el elemento del rostro que más preocupa a quién no se siente bien consigo mismo.

Los efectos de una buena intervención estética crean cierta adicción, ya que un 80% de pacientes que lo han probado, prosiguen con ello. O quizás sería mejor hablar de que se sienten bien y quieren sentirse aún mejor, el caso es que una vez que se abre la puerta a ello es difícil cerrarla, aunque cuando un profesional advierte que se puede convertir en algo patológico, advierte al paciente.

No hay cuidado, España es un país que cuenta con muchos y muy buenos profesionales de la medicina estética, ésta que no puede alterar el alma de sus pacientes, pero sí ayuda a mejorar su ánimo y disposición de espíritu, pero no hay cirugía estética que valga si no se parte de un cambio integral de vida que pase por una dieta saludable y algo de ejercicio al día.

Se debe de construir un nuevo escenario bien confortable para acoger al nuevo actor o actriz que devengará de realizarse tratamientos estéticos y hay que considerarlo de un modo global.

