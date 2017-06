Visto para sentencia el juicio por amenazas a Fran González

El juicio oral por las presuntas amenazas al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fran González, comenzaba en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz pasadas las diez de la mañana con la declaración de los dos acusados: Manuel Alexis González y Manuel Jesús Fuentes Armario, que han llegado a afirmar ante el Tribunal que durante el pleno de aprobación de los presupuestos municipales celebrado el 1 de julio de 2016 alguno de los concejales de los grupos de la oposición «nos estaban provocando». El segundo de los acusados ha asegurado además que un edil perteneciente al Grupo Municipal Socialista llegó incluso a «increparnos».

A preguntas del Ministerio Fiscal, que pide para cada uno de ellos una pena de año y medio de prisión, los acusados han coincidido que asistieron a título personal a dicho pleno por «interés personal» tras ver a través de redes sociales que se podría asistir como público.

Además, han negado que lo hicieran por haber sido convocados por parte de ningún partido político ni con ánimo de interferir en la sesión plenaria. Ambos han asegurado que el Pleno estaba empezado cuando llegaron al salón, que se sentaron en primera fila porque estaba vacía y que había «un ambiente bronco y tenso».

Manuel Alexis González, que ha reconocido que ocupaba el puesto número 13 de las listas de Por Cádiz sí se puede en las pasadas Elecciones Municipales, ha subrayado que es una «persona pacífica» y que en ningún momento tuvo la intención «de amenazar a nadie».

Ha afirmado que la frase que profirió en alto: «vais a necesitar escoltas para salir a la calle», fue fruto de un «calentón» y ha reconocido que «se equivocó». Ha insistido que, tras ser identificado por la Policía Local en el salón de plenos a instancias del portavoz socialista que se sintió amenazado, Fran González, «me di cuenta de que fue un error, una equivocación y horas después de lo sucedido pedí disculpas a través de un escrito en un medio de comunicación, sin saber aún que me habían puesto una denuncia».

Por su parte, el segundo de los acusados, Manuel Jesús Fuentes Armario, ha resaltado que los concejales estaban «increpando» y que se enfadó porque les estaban llamando «borregos» desde las bancadas de la oposición. Además, ha señalado que «había mucho ruido», y que «no escuchaba bien lo que se estaba diciendo», por lo que se dirigió a Fran González diciéndole que «lo que le tuviera que decirle se lo dijera fuera, en la calle». Además, ha negado que llamara al edil del PSOE «hijo de puta», hecho por el que se le imputa un delito de injurias, sino que dijo «me cago en la puta», aunque esa expresión «iba dirigida en general».

A continuación, han pasado a declarar los testigos, comenzando el propio portavoz socialista, Fran González, que tuvo que pedirle al finalizar dicho pleno al alcalde, José María González, tras recibir las presuntas amenazas, que identificaran a los dos acusados, «a los que conocía anteriormente por las redes sociales y de algunos actos públicos celebrados en la ciudad».

Uno de estos actos fue el pleno de investidura, en el que Manuel Alexis González se encentraba en la puerta del Ayuntamiento organizando la salida de los concejales, una vez culminado el acto, «derivándonos hacia la calle San Juan de Dios en un contexto de una gran tensión».

González ha reconocido que desde hace tiempo se ha sentido «atemorizado y preocupado» ante el clima de tensión que se ha vivido en muchos plenos municipales y más tras las amenazas recibidas en la sesión en la que se rechazaron los presupuestos «cuando lo único que estábamos haciendo es ejercer nuestra libre función como oposición».

Fran González: «Mi vida ha cambiado»

Ha reconocido también que tras pedir amparo al alcalde, acudió al secretario general del Ayuntamiento a contarle los hechos, llamando éste al intendente de la Policía Local para notificarle la situación.

Posteriormente, ha relatado, fue a interponer la denuncia ante la Comisaría reconociendo que desde la propia Subdelegación del Gobierno y, a la vista de los hechos, le ofreció escolta aunque no la aceptó. No obstante, Fran ha ratificado que su vida «sí ha cambiado» a raíz de estos acontecimientos.

Por la sala también han pasado las concejalas socialistas Victoria Rodríguez y María José Rodríguez, que han coincidido con su portavoz en los hechos relatados, asegurando que tuvieron una sensación de «acoso» permanente durante aquel pleno, en el que el ambiente era «muy hostil» y donde «sentimos miedo, por lo que no todo vale».

Por último, ha declarado el portavoz del Grupo Municipal Popular, Ignacio Romaní, que ha confirmado que «todo estaba organizado por Podemos», que se profirieron gritos e insultos durante dicho pleno hacia todos los concejales, aunque las amenazas fueron en particular hacia la bancada del PSOE. Romaní ha llegado incluso a decir que «un compañero me dijo que asesores del equipo de Gobierno indicaron al público dónde tenían que sentarse, por lo que se demuestra que estaba organizado».

Tras el visionado el video de los hechos, han comenzado las conclusiones, en las que el Ministerio Fiscal ha mantenido la calificación del delito como amenaza grave y una pena de prisión de un año y seis meses. En el caso del segundo acusado, Manuel Jesús Fuentes, se añade el delito por injurias.

Desde la acusación particular ejercida por el PSOE se ha confirmado que se adhieren a las conclusiones del Ministerio Fiscal mientras que la acusación popular, ejercida por el Partido Popular, mantiene la calificación del delito como atentado aunque rebaja la pena de cuatro a dos años. No obstante, en el caso que el Tribunal no lo acepte, también se adhieren a lo que pide el Fiscal.

El abogado de la acusación popular ha manifestado que durante todo este proceso «se ha echado en falta la personación del propio Ayuntamiento de Cádiz al tratarse de un caso de amenazas contra un concejal de la Corporación». Tanto el PSOE como PP se han pedido en varias ocasiones al alcalde de la ciudad aunque no ha ofrecido una respuesta.

Desde las defensas de los acusados, se ha manifestado que en ningún momento los acusados interfirieron el voto en el pleno porque, según mantienen, los hechos se produjeron una vez que se había celebrado la votación.

El abogado de Manuel Alexis González ha insistido en que su defendido pidió disculpas inmediatas aunque este escrito no ha sido aportado como prueba en el proceso, hecho que ha sorprendido a las dos acusaciones.

Por su parte, la defensa de Manuel Jesús Fuentes Armario ha desvinculado a su defendido de cualquier ideología o afinidad política y no considera que haya existido un delito de amenazas graves ni de atentado.