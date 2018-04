Salud Unidos para que la prevención contra el cáncer de colon sea una realidad Miembros de la Asociación Contra el Cáncer de Cádiz se han concentrado en la Plaza de San Juan de Dios

A. MENDOZA

CÁDIZ Actualizado: 05/04/2018 13:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La AECC reclama en Andalucía un mayor compromiso político para evitar muertes y sufrimientos innecesarios. Dentro de los actos previstos con motivo del Día Mundial Para la Prevención del Cáncer de Colon, que cada año se conmemora el 31 de marzo, la Asociación Española Contra el Cáncer en Andalucía ha salido a la calle este jueves para reclamar a las autoridades sanitarias andaluzas un compromiso firme para extender el programa de cribado de colon al 100% de la población, entre 50 y 69 años, en el plazo máximo de cuatro años.

Por primera vez los ocho presidentes de las Juntas provinciales de AECC en Andalucía, secundados por 110 presidentes de las Juntas locales, han leído un manifiesto para denunciar la injusticia y la inequidad que existe en Andalucía respecto a otras zonas de España en el ritmo de implantación del cribado de colon. En la actualidad tan sólo alcanza al 3,74% de la población de riesgo andaluza, muy por debajo del 20% necesario para poder alcanzar el 100% antes de 2024.

En Cádiz ha sido el presidente de la delegación de la AECC, Ignacio Moreno Aparicio quien ha leído el manifiesto en el que se exige que se vuelquen los esfuerzos en la prevención. Durante la mañana han estado además un par de mesas de información, una de ellas en San Juan de Dios y la otra en el hospital Puerta del Mar.

Moreno ha comentado sobre todo la importancia de informar a los ciudadanos sobre la existencia del Test de Sangre Oculta en Heces que permitiría detectar muchísimos casos de este cáncer. El presidente de la delegación de la AECC en Cádiz, Moreno Aparicio ha comentado que «si desde la sociedad civil no exigimos a las instituciones que cumplan con el cometido que deben hacer, las cosas van muy lentas. Para provocar que las cosas se hagan uno debe exigir que la administración cumpla con un cometido que es obligación de ellos hacer».

Además se cuestiona por qué se hace en determinadas comunidades autónomas y no en Andalucía. Ante esta duda Moreno asegura que «porque los andaluces somos o muy relajados y tranquilos o porque somos una autonomía de segunda o tercera división a la hora de reivindicar nuestros derechos. Y esto es un derecho pero tenemos que llamar a la puerta y decir señores, que esto es una reivindicación de todos los presidentes de la asociación en Andalucía. Nos hemos puesto de acuerdo y hemos firmado el documento entre todos y queremos hacer llegar a toda la ciudadanía nuestro mensaje. Esto hay que conseguirlo como un derecho que tienen que tener todos los ciudadanos andaluces. Hoy en día solo se cubre el 3% de los ciudadanos de Andalucía. Hay dos millones de ciudadanos que no tienen hecha esta prueba y solo cuesta dos euros. Son cuatro millones lo que costaría».

En cuanto a la situación actual con respecto a esta prueba, Ignacio Moreno asegura que «la Junta de Andalucía no te niega hacertela. Si uno va a su médico y la pide te la recetan y te la harán. Eso no quiere decir que si no las pides te la receten. Por falta de información la gente no puede pedirla. Eso debería de partir de la administración autonómica y exigirlo el médico a todas las personas en edad de riesgo que es entre los 50 y 69 años. En otras autonomías en España lo tienen implantado en el 100% de la población. Nosotros queremos que esté obligatorio.

Según datos del Observatorio del Cáncer de AECC, en Cádiz se detectaron el año pasado 339 casos nuevos de cáncer de colon entre personas con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años, la tercera de Andalucía tras Sevilla y Malaga que registraron 505 casos y 448 casos respectivamente. En defunciones también ocupa el tercer lugar con 94 de las 689 ocurridas en Andalucía durante 2017.

El cáncer de colon es el más frecuente en España, pero también es superable en el 90% de los casos en los que se detecta a tiempo mediante la sencilla prueba del Test de Sangre Oculta en Heces (TOSH).