Los dos tripulantes del Elcano ingresados en Uruguay evolucionan favorablemente

En el hospital militar de la ciudad uruguaya de Montevideo continúan ingresados desde el lunes los dos miembros de la dotación del buque escuela de la Armada Española Juan Sebastián de Elcano, que presentaban síntomas de una posible afección estomacal acompañada de fiebre. En este centro médico evolucionan favorablemente y están siendo tratados de gastroenterocolitis. Asimismo, se les están realizando pruebas que determinen el origen de su enfermedad, si es debido a una intoxicación alimentaria o a, como han especulado algunos medios, el dengue.

Cabe recordar que el Juan Sebastián de Elcano está fondeado en la bahía de Maldonado frente a Punta del Este, junto con el resto de barcos que participan en la regata 'Velas Latinoamérica 2018', antes de recalar en el Puerto de Montevideo.

Allí, el barco solicitó a las autoridades nacionales uruguayas el pasado lunes 9 de abril una consulta médica para cuatro miembros de su dotación «con la finalidad de confirmar el diagnóstico del equipo médico» del Elcano, aseguró el bergantín-goleta en un comunicado, «y, en su caso, apoyarse de un centro hospitalario».

Sin confirmación de dengue

Los militares llevaban varios días con fiebre y una posible afección digestiva y, una vez que se les sometió a consulta en el hospital de Maldonado, dos de ellos fueron dados de alta, mientras que se decidió dejar ingresados a los otros dos en el hospital militar de Montevideo para realizarles una exploración más completa. Entre las pruebas a las que se ha sometido a estos dos miembros de la dotación del Elcano se encuentra el test de detección del dengue, una enfermedad tropical que se transmite a través de la picadura de un mosquito, aunque nada hace presagiar hasta la fecha que la hayan contraído.

Varios han sido los rumores que han alarmado sobre el estado de los tripulantes del Elcano, asegurando que padecían dengue. No obstante, no hay confirmación del resultado de las pruebas médicas, ya que, como ha señalado en un comunicado el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, «teniendo en cuenta el cuadro clínico y el antecedente de visita reciente a áreas de transmisión de arbovirosis (buque procedente de Río de Janeiro), ambas personas serán estudiadas, a fin de descartar o no estas etiologías, por el Departamento de Laboratorios de Salud Pública». Las arbovirosis son enfermedades transmitidas por artrópodos (mosquitos o arañas, por ejemplo) y entre las que se encuentran el dengue o el zika.

Descartada la epidemia, el barco español aseguró que las autoridades uruguayas no les habían impuesto «ninguna limitación, cuarentena ni restricción de desembarcar personal en suelo uruguayo». De hecho, personal del Juan Sebastián de Elcano ya ha podido visitar la ciudad de Punta del Este.

El buque escuela de la Armada Española, que partió el pasado 11 de febrero de Cádiz, cuenta con 235 personas de dotación y se encuentra realizando su 90 crucero de instrucción. Ha llegado a Uruguay procedente de Río de Janeiro, ciudad de la que zarpó el domingo 1 de abril y el próximo día 15 pondrá rumbo hacia su siguiente puerto, la ciudad argentina de Buenos Aires.