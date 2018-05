TRANSPARENCIA La transparencia prometida por Podemos hace aguas David Navarro insta a un consejero de Emasa en una respuesta oficial a que no hable con los medios de comunicación Además de no facilitar la información requerida, asegura que «no sería conveniente» que aparezca en la prensa

ALMUDENA DEL CAMPO

CÁDIZ Actualizado: 17/05/2018 07:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La tan cacareada transparencia prometida por el actual equipo de Gobierno de Podemos tanto en la campaña electoral de las pasadas Municipales de 2015 como a lo largo de este mandato, parece estar en entredicho. Y es que, a pesar de que los ciudadanos iban a conocer al minuto la agenda del alcalde de la ciudad, José María González Santos, y de todos sus concejales, lo cierto es que la realidad se aleja bastante de esta promesa de «paredes de cristal» y «puertas abiertas».

No hay semana que los grupos de la oposición no muestren su malestar por la falta de información por parte del Gobierno local sobre distintos asuntos, circunstancia que también se extiende hacia muchos colectivos y entidades de la ciudad, que demandan una mayor transparencia por parte de Kichi y su equipo.

Hace tan solo unos días, el concejal de Podemos, David Navarro, en calidad de presidente de la Empresa Municipal de Aparcamientos (Emasa), recomendaba en una respuesta oficial a un consejero de la misma, que no facilitara documentación ni información a los medios de comunicación.

Este consejero solicitó -a través de una pregunta por escrito- información sobre los estudios que se están realizando por parte de Emasa ante la pérdida de recaudación que se va a producir por la eliminación de plazas de zona azul con motivo de la implantación del carril bici.

En la respuesta oficial firmada por Navarro no solo no se ofrece esta información sino que se advierte al consejero que «no sería conveniente que pudiera aparecer en prensa alguna opción que después no vaya a llevarse a la práctica».

Falta de información

En el escrito se especifica que «no se le puede facilitar dicho estudio porque su finalidad es que el equipo de Gobierno seleccione entre varias opciones nuevas zonas de estacionamiento regulado que compensen a Emasapor la pérdida de recaudación».

Señala a su vez que, en concreto, para la zona azul en verano en este año 2018, «próximamente se llevará a Junta de Gobierno Local una propuesta que compensará a Emasa de esta pérdida de recaudación por la construcción del carril bici entre plaza de Asdrúbal y el hotel Playa».

Esa «falta de transparencia» también ha sido patente en la negociación de los presupuestos municipales de este año, acordados con el PSOE sin que el resto de los grupos de la oposición tengan aún conocimiento del proyecto.