Teófila Martínez ve como un «problema grande» que aún no haya presupuestos municipales

Comenzando el segundo semestre de 2017, Cádiz aún no tiene conocimiento de cuáles son los presupuestos municipales de este año, ni se han liquidado los de año anterior. Una situación que, según la diputada nacional del Partido Popular, Teófila Martínez es «muy grave».

«El equipo de Gobierno hace ver que es algo normal y que no tiene importancia, pero no es así», ha destacado la dirigente popular que, en relación a la disminución de la deuda del Ayuntamiento de Cádiz, ha asegurado que lo que se está haciendo es «cumplir un plan de saneamiento que el gobierno del Partido Popular ya puso en marcha porque habíamos negociado con Hacienda. Pero no debíamos ni a la seguridad social, ni el IRP, ni nóminas. Nos acogimos a una medida de reestructuración de la deuda para el pago a proveedores que significaba que teníamos que hacer un plan de saneamiento y lo que están haciendo es cumplirlo», ha afirmado.

Martínez ha comparecido hoy en rueda de prensa para dar cuenta de las labores llevadas a cabo a nivel nacional por los parlamentarios del Congreso de los Diputados, entre los que se encuentra. De este modo, la exalcaldesa de Cádiz ha subrayado la puesta en marcha del bono social energético a nivel nacional que, según ha explicado, no se suma al bono social eléctrico aprobado esta semana en Cádiz. «Según parece el bono social eléctrico a nivel nacional tiene dificultades para aplicarse en las pequeñas distribuidoras», ha subrayado la diputada, por lo que el Partido Popular de Cádiz exigió para apoyar el bono social eléctrico que en el convenio se incluyesen diez propuestas «que creíamos eran imprescindibles» y tras cuya inclusión aprobaron este bono social.

Mejora de la situación

Respecto a la la provincia de Cádiz, Teófila Martínez ha enfatizado la mejora de la situación. Comparando las cifras de febrero de 2013 y mayo de 2017, ha asegurado que, a día de hoy, hay 54.927 parados menos y 43.791 afiliados a la Seguridad Social más. Así como 22.764 pensionistas más con una pensión media que ha experimentado un incremento de 127 euros al mes. Además, según la diputada, hay 396 empresas menos pero 6.127 autónomos más, «por eso es tan imporante la Ley Integral de Autónomo que se va a poner en marcha en los próximos meses».

En otro orden de cosas y en relación a la labor parlamentaria de la actual legislatura, Martínez ha subrayado que en estos 11 meses, a nivel nacional, «ha subido el salario mínimo interprofesional un 8%, se ha mejorado la situación de las personas paradas de larga duración y se ha aprobado el Real Decreto de reforma de la estiba», entre otras cosas, como la activación de la subcomisión del Congreso para alcanzar un pacto político para la Eduación, que ella misma preside.

Asimismo, segun la diputada, con los Presupuestos Generales del Estado de este año, las comunidades autónomas van a disponer de 5.387 millones de euros. «Ya veremos lo que hace Susana Díaz con los 800 millones que le corresponden a Andalucía», ha puntualizado.

En palabras de Teófila Martínez los objetivos que tiene su partido a nivel nacional en los próximos cuatro años son «mejorar el estado del bienestar, defender la unidad de España, luchar juntos contra el terrorismo y la regeneración democrática».