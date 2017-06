Teófila exige al PSOE disculpas por el daño ocasionado en el 'caso Matadero'

La ex alcaldesa de Cádiz y concejal del PP en el Ayuntamiento de la capital, Teófila Martínez, ha comparecido ante los medios de comunicación tras el archivo del 'caso Matadero' y la valoración realizada días atrás por las concejalas afectadas, Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, asegurando querer «poner las cosas en su sitio después de cuatro años de sufrimiento y de aguantar improperios y descalificaciones de todo tipo».

Martínez ha preguntado «dónde está escondido ahora el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fran González, o la Junta de Personal en el Ayuntamiento» exigiendo a ambos disculpas por el daño producido tanto a las concejalas como a todo el Partido Popular por este asunto. Ha asegurado que «deben estar ahora muertos de vergüenza y están demostrando que no tienen ningún tipo de dignidad».

La dirigente popular ha criticado a su vez la posición tanto de Izquierda Unida, que recurrió «por presión mediática», como del alcalde de la ciudad, José María González Santos 'Kichi', que «mucho decir que el PP está judicializando la vida política pero ellos fueron los primeros que, con Manuel González Bauza a la cabeza, llevaron un cajón enorme ante la Fiscalía por el asunto del agua de Loreto».

Teófila Martínez ha defendido que los miembros del PP «vamos a seguir siendo ejemplares en el cumplimiento de nuestros deberes constitucionales pero no vamos a renunciar a ninguno de nuestros derechos como ciudadanos y vamos a defendernos».

La concejal popular ha reconocido que «somos conscientes de que el objetivo último de la trama Matadero era yo como alcaldesa pero demostraron que no fueron valientes, al contrario, fueron muy cobardes. Ellos creyeron que urdiendo esta trama iban a acabar conmigo pero aquí estoy, con las mismas ganas de pelear, de luchar y de trabajar que siempre aunque lo que vivimos durante cuatro años no fuera nada fácil».

Martínez ha lamentado que con esta «denuncia falsa» se intentara ocasionar «lo que yo llamo la muerte civil de una persona, es decir, lanzar una acusación que no es cierta y señalar e intentar a anular a dicha persona socialmente. Eso no se puede consentir y no puede salirle gratis a los que lo han hecho».

A juicio de la dirigente popular, «hemos podido comprobar que los socialistas, con tal de que no siguiera gobernando el PP, eran capaces de todo. Y todo era todo, además de apoyar al actual alcalde. ¿Dónde están ahora que la justicia ha hablado y se ha pronunciado archivando lo que nunca fue el caso Matadero?».

Más de 15 millones de euros en asuntos sociales

Teófila Martínez, que también ha tenido palabras de agradecimiento a la labor realizada al frente de los Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Cádiz por parte de Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, ha realizado un amplio repaso de la gestión en política social del PP en su etapa en el Ayuntamiento. Ha recordado que se invirtieron 15 millones de euros «sin tener dinero» para ayudar a las personas más desfavorecidas «siendo el ayuntamiento que más invirtió en el año 2014 en asuntos sociales».

Por otro lado, ha apuntado que «ya en época del PP se pagaban los recibos de la luz y el agua a personas que no podían abonarlo, además de bonificar a los pensionistas, llegando en algunos casos al 100 por cien».

Asímismo, ha indicado que «se creó una oficina para luchar contra los asustaviejas y para asesorar a las familias en riesgo de desahucio, además de atender a cerca de 300 personas en el servicio de ayuda a domicilio». En cuanto a la política de vivienda, «se promovió la construcción de más de 2.000 viviendas protegidas en la ciudad».

Martínez ha atacado la actual gestión del Gobierno de González Santos en política social afirmando que ahora «no se paga a tiempo a las personas que necesitan ayudas sociales, ni a las mujeres víctimas de violencia de género. Las personas sin hogar están en la calle sin que se les busque una solución, los usuarios de asuntos sociales tienen que esperar más de quince días para poder pedir una cita y no existe un plan de emergencia social, entre otros asuntos».

Al igual que ya hicieron Colombo y Sánchez, ha acusado al partido en el Gobierno de la ciudad, Podemos, de «utilizar a los gaditanos para llegar al poder engañándoles» y ha puesto como ejemplo a las familias de La Corrala, a familias sin ingresos a las que se les ha rebajado la ayuda del 90 al 65% o a las mujeres víctimas de violencia de género.

Ha recordado a su vez los recortes que se han realizado en el último presupuesto «dejando a cero las partidas destinadas a infravivienda, vivienda social o empleo».

La ex alcaldesa de la ciudad ha sentenciado que «todos estos ejemplos ponen de manifiesto que con las mentiras y la demagogia no se construye nada».