La tensión se instala en el Ayuntamiento de Cádiz

Almudena del Campo

Si las relaciones entre los grupos políticos representados en el arco plenario del Ayuntamiento de Cádiz ya eran tensas -especialmente entre Podemos y el Partido Popular-, a partir de la junta general de la sociedad Cádiz 2000 celebrada el pasado lunes se ha abierto una auténtica guerra entre ambas formaciones. La decisión del alcalde de la ciudad, José María González Santos, de dejar sobre la mesa dos puntos del orden del día de esta junta general, en la que se proponía por parte de los populares la paralización del proceso de municipalización de los servicios de playas al considerar que se han producido «irregularidades», ha levantado ampollas en San Juan de Dios.

Una vez que Kichi decidió suspender la sesión a la espera de los informes de Recursos Humanos, Intervención y Tesorería que aclaren el procedimiento que se está llevando a cabo por parte del equipo de Gobierno para recuperar los servicios de playas, la bancada del PP mostró su indignación calificando de «cacicada» la actuación del alcalde. Tanto la concejal popular y exalcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, como el portavoz de los populares en el Ayuntamiento, Ignacio Romaní, llamaron «cacique», «cobarde» y «fascista» a González Santos, que se amparó en el artículo 64 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM).

El regidor gaditano, acompañado de los portavoces de Podemos, Ana Fernández, y de Ganar Cádiz en Común, Martín Vila, no tardó en reaccionar y anunció en el día pasadas las 12.30 horas que propondrá al resto de los grupos de la Corporación la reprobación en el pleno de este viernes tanto de Teófila Martínez como de Ignacio Romaní tras los insultos recibidos en el salón de plenos al término de la junta general de Cádiz 2000 si éstos no se retractan antes de sus palabras.

Kichi, que con este anuncio de petición de reprobación busca el apoyo del resto de las fuerzas políticas, mostró su «tristeza e indignación» ante «episodios como el que hemos tenido que vivir en primera persona en los que el PP, con su comportamiento, tan sólo echa leña al fuego de forma constante en lo que estaba siendo un ejercicio de democracia de esta ciudad». A juicio de González Santos, «la actitud de la exalcaldesa Teófila Martínez es absolutamente lamentable e inaceptable».

«Estaban fuera de sí, desatados»

Para el primer edil, tanto Teófila como Romaní -tras la celebración de la junta general de Cádiz 2000- estaban «totalmente fuera de sí, desatados» demostrando que «tanto la exalcaldesa como su partido aún no han digerido que ya no son el gobierno de esta ciudad. No han digerido que no son capaces de dirigir el funcionamiento de esta ciudad». Añadió que «es totalmente inaceptable ver a mi antecesora en el cargo, a la que fuera alcaldesa durante 20 años, proferir toda clase de exabruptos e insultos en un tono incendiario». Asimismo, el alcalde apuntó que «con este tipo de comportamientos, tanto el PP como la concejala Teófila Martínez se autoexilian a un espacio que está fuera de la democracia y del que no formo parte».

Kichi expresó su «rotunda condena» a este tipo de comportamientos y recordó que estos insultos por parte de la exalcaldesa de la ciudad se han producido «justamente la misma semana en la que una fiscal ha comparecido publicamente para compartir las conclusiones del Caso Gürtel diciendo abiertamente que el PP se ha financiado de forma ilegal y que los papeles de Luis Bárcenas, donde figuraba Teófila, eran verdad».

Por su parte, el PP tampoco se ha quedado quieto y convocó ayer a los medios de comunicación donde se reafirmó en en que el alcalde actuó el pasado lunes como un «cobarde» haciendo «una espantada» y «huyendo» del debate ya que «no quiere que se hable sobre lo que realmente está pasando en el seno de la sociedad Cádiz 2000», en la que se ha iniciado el proceso de municipalización de los servicios de playas.

Los populares insistieron en que el primer edil gaditano cometió una «cacicada» porque se basó en el Reglamento Orgánico Municipal cuando realmente el artículo 14 de los estatutos de la sociedad Cádiz 2000 «dejan bien claro» que el funcionamiento de la junta general se regirá por los preceptos de la Ley de Bases de Régimen Local y el ROFCA (Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales).

Votación obligada

Añadieron que el artículo 92.1 del ROFCA estipula que «cualquier concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente incluido en el orden del día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes y también que el expediente quede sobre la mesa» aunque -han señalado los populares- «tiene que someterse a votación, cosa que no hizo el alcalde, que decidió el mismo y sin que se debatiera ni votara, retirar estos puntos y dejarlos sobre la mesa».

Romaní indicó que el alcalde «está intentando desviar su error mostrándose indignadísimo con los insultos, cuando él mismo, sus concejales y algunos de sus asesores nos han proferido insultos a los concejales de nuestro grupo de forma constante en el salón de plenos».

Fue en ese momento cuando el PP mostró varios videos con intervenciones del propio alcalde en los plenos en los que llamaba a los populares «corruptos» o donde decía que «la derecha está genéticamente emparentada con el franquismo». Asimismo, del portavoz de Ganar Cádiz, Martín Vila, llamando «cobarde» al concejal popular Juan José Ortiz o del jefe de gabinete de Alcaldía discutiendo con Ignacio Romaní en los pasillo del Ayuntamiento tras la junta general del lunes llamándolo «fascista».

Para el PP, el alcalde tiene aún la oportunidad de «retractarse» de su error, «ponerse a trabajar» y convocar de nuevo la junta general de Cádiz 2000 para que se aborden los dos puntos que quedaron el pasado lunes sobre la mesa porque «con su actitud del otro día ha demostrado que lo tenía todo preparado para hacer lo que realmente quería, es decir, huir del debate».

Romaní insistió en que el alcalde «está obligado» a hacer esa convocatoria y en que «vamos a debatir sobre Cádiz 2000 sí o sí. Es el momento de que el PSOE se posicione de una vez».

Debates con garantía

El socio de gobierno del alcalde, el portavoz de Ganar Cádiz en Común y primer teniente de Alcalde, Martín Vila, señaló que el deber del alcalde «es asegurar que los debates tengan lugar con absoluta garantía y eso fue lo que hizo precisamente en la junta general de acuerdo con una petición del PSOE para que el debate tuviera lugar con los informes solicitados». Para Vila, esta decisión «no solo entra dentro de la más absoluta normalidad democrática, sino que fomenta una mayor capacidad de rigor y reflexión en las decisiones de los miembros de la junta general.

Vila recordó que también ha sufrido este tipo de actitudes por parte del PP «que hacen casi imposible gestionar desde la presidencia los intentos de boicot».