La tensión entre vecinos y equipo de Gobierno se recrudece

El último Pleno del año ha comenzado con un clima de tensión entre los representantes de las asociaciones de vecinos de Cádiz y el equipo de Gobierno cuando se debatía la aprobación del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana. La propuesta presentada de forma conjunta por PP, PSOE y Ciudadanos, ha salido adelante con la abstención de Podemos y ganar Cádiz en común, que consideran que este documento excluye a otros colectivos de la ciudad que no están integrados en las asociaciones vecinales.

La concejal de Participación Ciudadana, María Romay, ha sido especialmente dura con los vecinos en su intervención, asegurando que el documento es «excluyente» calificándolos además de «egoístas» por no tener en cuenta la voz de otros colectivos gaditanos.

Asimismo, Romay ha reconocido delante de todos los grupos políticos y el público presente en el Salón de Plenos (mayoritariamente del movimiento vecinal de la ciudad) que «es cierto que desde el equipo de Gobierno no hemos hecho nuestro trabajo en materia de Participación Ciudadana y que ha habido una inacción en este sentido y no se nos caen los anillos por ello».

Tanto PSOE como PP y Ciudadanos han defendido el trabajo realizado por los vecinos, que vienen reclamando desde hace años la modificación de un Reglamento que se ha quedado obsoleto ya que el que está vigente es del año 1994.

A partir de la aprobación de este Reglamento en el Pleno, se abre un período de alegaciones en el que el equipo de Gobierno podrá consensuar con otras asociaciones y entidades de la ciudad este documento y donde se podrán aportar sugerencias ya que se trata, según han comentado los grupos de la oposición en sus intervenciones de un «documento abierto».

Por su parte, el presidente y el portavoz de la Federación de vecinos 5, Manuel Salomón y Francisco Gómez, respectivamente, han negado que su documento sea “excluyente”, tal y como ha manifestado tanto María Romay como la portavoz de ganar Cádiz en común, Eva Tubío, y han manifestado que este borrador «se trata de un punto de partida para lograr un Reglamento que satisfaga a todos los colectivos de la ciudad. Desde el principio lo hemos dicho». Ha añadido que «el equipo de Gobierno se negó a que este Reglamento se debatiera en el Foro de Participación Ciudadana y no admitieron el diálogo». Asimismo, han señalado que «su hubiéramos visto una buena predisposición por parte del equipo de Gobierno, no nos hubiera importado esperar un poco más, pero se nos dio el no por respuesta desde el principio».

Modificación de la ordenanza del IBI

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, en su sesión ordinaria del mes de diciembre, ha aprobado hoy por unanimidad el expediente de modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI) para el año 2017 que reduce el tipo impositivo que depende de la gestión municipal y evitar así la subida de este impuesto a la ciudadanía.

El concejal de Economía y Hacienda, David Navarro, ha explicado que el objetivo de reducir el tipo impositivo «nos permitirá mantener el impuesto tal cual y así evitar que los ciudadanos vean incrementado el pago del impuesto.

Durante el debate, el portavoz del PSOE, Francisco González, ha recriminado al equipo de Gobierno el retraso a la hora de traer este punto a sesión plenaria «puesto que ya el 14 de noviembre avisamos de esta subida catastral» a lo que David Navarro ha contestado que hasta que no se publicó el 2 de diciembre haciendo la subida oficial, «no se puede traer a Pleno por lo que los tiempos y las formas son las correctas».

Relacionado con el ámbito económico se ha aprobado también la propuesta de aprobación de reconocimiento extrajudicial de créditos, con cargo al presupuesto del ejercicio 2016, un punto que ha salido adelante con los votos a favor de Por Cádiz Sí Se Puede, Ganar Cádiz en Común, Partido Popular y Ciudadanos y la abstención del PSOE.

El pago total aprobado es de 1.399.288 euros, entre los que se encuentra, según ha detallado el concejal de Economía y Hacienda, David Navarro, la indemnización por «ocupar suelo marítimo en la construcción de los llamados mamotretos cuyo de 400.000 euros por lo que el coste total de estos dos monumentos ha sido de 1.000.000 de euros». Navarro también ha explicado que entre las facturas que han aprobado este viernes se encuentra también «el pago de 87.582 euros al arquitecto de la pérgola de Santa Bárbara, o 640.000 euros a la constructora que derribó el Pabellón Portillo y ha dejado un boquete».