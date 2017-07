Suspenso a Kichi en un debate plano y descafeinado del estado de la ciudad

El estado de una ciudad mirada bajo prismas diferentes como resumen al pleno-debate celebrado ayer en el Ayuntamiento de Cádiz. Mientras el alcalde, José María González Santos, comenzaba su intervención llamando a la calma y a la tranquilidad y asegurando que después de dos años gobernando en la capital «es ahora cuando comienza a funcionar la maquinaria municipal», los grupos de la oposición calificaron de «decepcionante» y «preocupante» la gestión de Podemos y Ganar Cádiz en común al frente del Consistorio gaditano.

El debate se caracterizó por la ausencia de incidentes y por un tono mucho más cordial y conciliador que el del pasado año 2016, en la que hubo hasta que desaolojar a una ciudadana que acudió a reclamar una solución a su problema de vivienda. No obstante, la sesión no estuvo exenta de críticas y de cruces de reproches entre los grupos de la oposición y el equipo de Gobierno.

Fue curiosamente el Grupo Municipal Socialista, que ofreció en 2015 su apoyo a Kichi «para propiciar el cambio que esta ciudad necesitaba tras 20 años de gobierno del Partido Popular», el más duro y exigente con el alcalde en su intervención de ayer. El portavoz socialista, Fran González, volvió a reiterar una por una las preguntas que le hizo al primer edil en el debate de 2016 destacando una de ellas: «¿Realmente, señor González, cree que ha cambiado en algo la vida de los gaditanos en estos dos años?».

Asimismo, preguntó a Kichi si hay una perspectiva de progreso para la ciudad y si se ha reducido la tasa de desempleo o la lista de demandantes de viviendas, «que se sitúa ya en 7.000 personas». Fran González, que manifestó que está aún esperando la respuesta, reclamó de nuevo conocer «cuál es el gran proyecto de Podemos para nuestra ciudad».

El portavoz socialista hizo también un repaso por las principales banderas de esta formación cuando comenzó a gobernar, como los servicios sociales «de los que no pueden sacar pecho»; la participación, que es «sectaria y partidista»; o la transparencia, «inexistente, quedando demostrado en la propia página web municipal que por ejemplo no tiene información de mesas de contratación desde junio de 2015».

«Gobierno a golpe de titular»

El PSOE recordó proyectos en los que los socialistas le han apoyado, como es el caso de la municipalización, «que ni aparece en el expuesto de este pleno y que ahora resulta que no tiene fecha de ejecución» y lamentó que el equipo de Gobierno «gestione a golpe de titular y sin escuchar a la oposicion» añadiendo que «a día de hoy, cualquier cuestión que plantea el PSOE la cogen con recelo».

Fran González, que enumeró una serie de proyectos que «debe liderar el Ayuntamiento» como el cinturón universitario, el puerto ciudad, la remodelación del polígono exterior de la Zoan Franca, la peatonalización, la mejora en los barrios, medidas generadoras de empleo y de vivienda o la reestructuración de los servicios sociales, entre otras, achacó al alcalde que «mientras nos tienden la mano constantemente en los medios de comunicación, luego por debajo de la mesa nos pegan la patada».

Como colofón, González lamentó que «tengamos un alcalde que vive en ese disfrute de no hacer nada sin asumir que es el responsable de cambiar el rumbo de esta ciudad».

Por su parte, Ciudadanos, que reforzó su tono crítico hacia el equipo de Gobierno en el turno de réplica asegurando que el equipo de Gobierno tiene «agotada su capacidad de trabajo» llevando a la ciudad a «un estado de decadencia». Instó al PSOE, «que sí que está preparado», tome las riendas en el Ayuntamiento, «bien entrando a formar parte del gobierno o bien ayudando a quitarlo».

Con estas palabras, el portavoz de la formación naranja, Juan Manuel Pérez Dorao, volvió a poner sobre la mesa la moción de censura, aunque su propuesta no fue apoyada por ningún grupo.

Ciudadanos criticó el modelo «asistencialista y subsidiario» que a su juicio se ha implantado en la ciudad por parte de Podemos y tan solo reconoció la reducción de la deuda a proveedores como punto favorable para el equipo de Gobierno en estos dos años.

«Vacío de ideas y de gestión»

Por último, el PP -a través de su portavoz, Ignacio Romaní,- acusó al equipo de Gobierno de estar «vacío de ideas y de gestión» y de haber aplicado un recorte dejando «a cero» partidas que han llevado a la ciudad a un estado de «desolación absoluta».

Aseguró que la visión generalizada es que la ciudad está peor que antes en todos los aspectos y que hay muchos gaditanos «decepcionados» con la forma de gobernar de Podemos y Ganar Cadiz en común.

Romaní, que no recogió el guante de Ciudadanos para la posible moción de censura, resumió las principales carencias del Gobierno local asegurando que «no se ha hecho nada por solucionar los principales problemas de Cádiz: el empleo, la vivienda y asuntos sociales» lamentando a su vez que no se haya llevado a cabo «ni una sola medida» para combatir dichos problemas de los gaditanos.