LA MIRADA ECONÓMICA «Hay que superar los localismos, no podemos vender cuatro Cádiz» Daniel Romero-Abreu, fundador de Thinking Heads, será este martes el protagonista de ‘La mirada económica’, el foro empresarial que organizan LAVOZ y ABC en el Casino Gaditano

ANDRÉS G. LATORRE

A partir de las 9 de la mañana de este martes 15 de mayo habrá muchos silencios en el Casino Gaditano. Y una voz que ilustrará cómo se pasa, en quince años, de ser una ‘start up’ a una empresa global y referente de su sector. Daniel Romero-Abreu fundó hace década y media Thinking Heads, que es hoy en día una de las principales empresas del sector del impulso de ideas. Contará su experiencia en ‘La mirada económica’, el ciclo de desayunos empresariales que organizan LA VOZ y ABC con la colaboración del Casino Gaditano y el patrocinio de Alesur, Azvi, Bayport, Caja Rural del Sur, Carbures, Heineken, Hidralia, Viesgo y el Consorcio Zona Franca de Cádiz.

–¿Qué debe esperar el que vaya el próximo martes a la Mirada económica?

–Contaré la historia de un gaditano que intenta llevar Cádiz por el mundo. Relataré las pequeñas historias que he vivido, como emprendedor, a lo largo de estos 15 años, que serán similares a las de otros empresarios gaditanos.

–¿Cómo surge la idea de Thinking Heads?

–Pues la idea surge en 2003, cuando tenía 24 añitos. Desde muy joven, me interesó el montaje de ciclos de conferencias y me di cuenta pronto de que no existía en el mercado hispano la figura del apoderado de conferenciantes. Y aposté por eso y fundé la primera agencia de conferenciantes de España.

–¿Como intermediarios entre la empresa (o administración) interesada en la charla y el ponente?

–No exactamente. En nuestra agencia hacíamos un trabajo global de acompañamiento al conferenciante. Ponemos el acento en buscar la mejor manera de que nuestros ponentes transmitan sus valores y su visón del mundo, es decir, de difundir sus contenidos.

–¿Qué balance hace de estos 15 años de la empresa?

–Creo que mal no nos ha ido. En estos 15 años hemos organizado más de 12.000 apariciones públicos. En Latinoamérica y Europa, Thinking Heads es una referencia obligada. Y, lo más importante, hemos posicionado a líderes por su capacidad de reflexión, les hemos ayudado a reforzar su posicionamiento público y contribuido a que sus ideas pudieran llegar a más población.

–¿Hasta qué punto una idea o una persona no puede venderse hoy en día sin unas herramientas de comunicación adecuadas?

–Es un tema clave. Hoy en día, los conocimientos pasan por una etapa primera, donde se genera la idea y luego, por una segunda en la que se busca la estrategia para que ésta pueda influir en la gente. Ahora, con las herramientas tecnológicas de las que disponemos, el mundo es más accesible; hay métodos de llegar a la población que antes solo eran posibles para grandes grupos de comunicación. Se ha producido una democratización en la difusión y en la recepción de ideas. Hoy en día, cualquiera con un teléfono móvil puede tener una difusión tremenda.

–Se abre un horizonte terrible entonces para discriminar la información.

–No necesariamente. Lo que ha ocurrido es que con las ‘fake news’ estamos ante el fin de la era de la información y el inicio de la era de reputación. Algo se cree porque la fuente es reputada. Y ese concepto es básico a la hora de hablar del posicionamiento personal: lo que tengas que aportar llegará si eres creíble.

–Si se aplicara el posicionamiento personal a la provincia de Cádiz, ¿qué habría qué corregir?

–Sin duda, los tremendos localismos. No podemos vender cuatro Cádiz distintos. Es absurdo que existan localismos poco documentados y que nos empeñemos en perder 3/4 partes de nuestra riqueza. En Cádiz, como provincia lo tenemos todo, playa, cultura, parques naturales, gastronomía... solo nos falta una estación de esquí, aunque nieve ya tenemos en Grazalema.

–¿Qué recorrido está teniendo la plataforma de La 11mil?

–Cada vez se van incorporando nueva personas al grupo y tenemos más capacidad de apoyo. Hemos empezado el proceso de mentorización para ayudar al que llega a Madrid. También hemos mantenido reuniones con diputados y senadores para buscar lo mejor para la provincia de Cádiz.

–Me llama la atención el concepto de ‘Mentoring’ para los emprendedores gaditanos, ¿decir que alguien es de Cádiz le abre puertas?

–Es cierto que el decir que eres de Cádiz te hace caer bien de inicio. Pero tras la primera impresión debes construir la segunda y la tercera y ahí ya no importa de dónde vienes sino cómo eres y cómo trabajas.

–En la presentación de La 11Mil se insistía en la idea de vender Cádiz sin romanticismo ni melancolía. Cuando se habla de Cádiz sigue pareciendo que es un sitio para escaparse, pero no para estar.

–La provincia de Cádiz es un destino natural para poder estar, es uno de los lugares donde a cualquiera le encantaría estar afincado. Y más con las herramientas para teletrabajar de hoy en día. Ojo, sin olvidar que enriquece salir fuera y es algo necesario. Pero también lo es que el talento de Cádiz se pueda quedar.

–La pregunta es un tópico pero, ¿hay talento en la provincia de Cádiz?

–Lo demuestran claramente los datos. La provincia es la más exportadora, y los gaditanos siempre estamos entre los más creativos en todos los ámbitos. Necesitamos poner a trabajar el talento. Como ejemplo, podemos poner la plataforma de La 11Mil. Mis compañeros son muy influyentes y referentes. Somos la punta del iceberg y queremos mostrar todo el iceberg.