Sofocado un incendio en una vivienda en la Segunda Aguada de Cádiz

un incendio en una vivienda en la Segunda Aguada de Cádiz En el momento del siniestro había una mujer dentro del inmueble que ha salido ilesa tras ser alertada por una vecina El incendio se localiza en una salita con diversos enseres. Queda totalmente destruida por las llamas

Los bomberos del parque de Cádiz han intervenido este mediodía en un incendio de vivienda en el décimo piso de avenida Segunda Aguada de Cádiz.

A las 12:32 horas se recibía el aviso en la Sala de Emergencias del 085. El incendio tiene lugar en una habitación pequeña a modo de salita en el fondo de la vivienda. Contiene dos butacones, una mesa, un mueble bar y un televisor. Bomberos acude al lugar y comprueba que en el interior no hay nadie. En el momento del incendio había una mujer, que ha logrado salir sin daños tras ser alertada por una vecina.

Las llamas afectan a la habitación, destruyendo todo su contenido. El resto de la vivienda, presenta daño por el humo denso, hollín y las altas temperaturas, afectando a revestimiento de techo y pareces. El humo se extiende a las zonas comunes. Bomberos extingue el fuego utilizando 600 litros de agua y ventila con ayuda de un turboventilador.

Cómo actuar correctamente ante un incendio

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz trabaja activamente en dar difusión a las pautas de actuación ante un incendio. Ante todo es importante no perder la calma. En el caso de un incendio de poca entidad que no revista peligro físico se puede sofocar utilizando extintores o echándole agua, siempre y cuando el incendio no esté sobre aceite, alcohol, petróleo u otras sustancias más densas que el agua, las llamas de se propagarían.

Si por el contrario reviste peligro y no hay opción de abandonar la vivienda es muy importante tener en cuenta:

El oxígeno, el aire, alimenta las llamas. Por eso se debe aislar en la medida de lo posible el fuego cerrando ventanas y puertas, tanto del lugar donde se produce. Lo más seguro es encerrarse en la habitación más alejada del humo, y bloquear la rendija inferior de la puerta con trapos para evitar la entrada de humo, a ser posible, mojados con agua y hacerse ver a través de la ventana al exterior.

El humo sube y el oxígeno permanece abajo, por eso se deben evitar azoteas y habitaciones de pisos superiores. No permanecer ni cruzar cualquier zona que esté inundada de humo.

Desde un lugar seguro, llamar al teléfono gratuito de la Sala de Emergencias del 085, y facilitar al operador los datos que precisen para la localización.

En caso de quedar atrapado por el humo, gatear hacia la salida y no usar los ascensores.

Comunicar a los vecinos el hecho para proceder a la evacuación del edificio.

Seguir las indicaciones de los efectivos de Bomberos que acudan al lugar y facilitar su labor.