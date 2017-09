«El sistema de petición de citas en Asuntos Sociales es un fraude»

El parlamentario andaluz por Podemos, Jesús Rodríguez, admitió ayer que el sistema de petición de citas en Asuntos Sociales se va a revisar, dadas las enormes colas que se generan cada quince días en la delegación situada en la calle Zaragoza. No obstante, Rodríguez aseguró que desde que Podemos gobierna en la ciudad se han reducido los tiempos de espera de tres meses a quince días.

A este respecto el PP lo ha negado y asegura que es «indignante» que el parlamentario andaluz de Podemos «venga a Cádiz a reirse de los gaditanos en asuntos tan preocupantes como los servicios sociales». La concejal popular Mercedes Colombo ha señalado que el método que ha usado Podemos en Cádiz para reducir las listas de espera es un fraude y más antiguo que la tos».

Ha añadido que ya lo inventó la Junta de Andalucía y ha explicado que «dan cita a la gente que la pide hasta que llegan al día quince, que son los 90 números que dan cada dos lunes a los que hacen cola durante toda la noche, y luego cierran el libro de citas. Así no hay nadie que tenga cita para 16 días ni para un mes ni para tres meses. Lo que hay es un montón de gente que es que simplemente no tienen cita, volverán a los dos lunes y posiblemente se vuelvan a quedar sin ella si no se van a primera hora de la noche a hacer cola». Colombo ha asegurado que «llevan más de dos años estudiando y ahora va a cambiar el sistema de citas que lo iba a solucionar todo. Es todo un absoluto desastre».

Por otro lado, desde el PSOE, María José Rodríguez ha denunciado que los Servicios Sociales «se gestionan a golpe de titular ya que, a pesar de que los socialistas llevamos meses manifestando que el nuevo sistema de citas no funciona, han tenido que esperar a que esta realidad se traslade a los medios para aceptar el fracaso».

Según ha explicado la edil socialista, «lo que más nos preocupa es que la concejala responsable del área, Ana Fernández, habla de una modificación en este sistema que ellos mismos establecieron hace unos meses, pero no explica en qué consistirá. Esperamos que no ocurra como con la reestructuración de los servicios sociales, que llevamos aguardando desde hace más de dos años y nunca llega». El PSOE añade que «es lamentable que los servicios sociales sigan exactamente en el mismo punto que los dejó el PP. Escasos de personal, con usuarios desatendidos, que tienen que hacer cola durante horas y esperar meses para que se les escuche».