Sin noticias de la venta del hotel de Estadio a escasas horas de que finalice el año

Cuando quedan horas para que finalice el año 2016 y el plazo para que el equipo de Gobierno ejecute la venta del módulo hotelero del Estadio Carranza, con el que se conseguirán ingresar en las arcas municipales 9,8 millones de euros, esta operación aún sigue siendo una incertidumbre a pesar de su importancia para que los presupuestos municipales no se queden desequilibrados.

El alcalde de la ciudad, José María González Santos, ha manifestado este jueves que desde el equipo de Gobierno estamos en ello porque somos conscientes que es una operacion importante para Cádiz no sólo en términos turísticos sino también fiscales».

El primer edil gaditano ha insistido en que «tenemos ofertas encima de la mesa pero hasta que no esté del todo cerrado no podemos decir nada. No duden que somos los primeros interesados en anunciarlo». Recordar que la pasada semana se comunicó que existían tres ofertas interesadas en adquirir este hotel situado en la Tribuna del Estadio.

Por su parte, Fran González, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, ha asegurado -tras conocer las palabras del alcalde- que «confiábamos en la palabra del equipo de Gobierno y en las explicaciones ofrecidas por el concejal de Hacienda David Navarro».

No obstante, ha apuntado que «esperamos que ejerciten lo que dijeron si no se vendia y es que ellos mismos asumirían su responsabilidad».

El portavoz de los socialistas gaditanos ha concluido asegurando que «de no cumplirse este compromiso municipal nos sentiriamos decepcionados ya que fue una de las banderas del equipo de Gobierno y además tiene un peso muy importante en los presupuestos». Asímismo, aconsejó a David Navarro que «ante las múltiples competencias que tiene en este Ayuntamiento, sepa dar un paso hacia adelante o bien un paso hacia detrás» en el caso de que esta operación no se fragüe finalmente.