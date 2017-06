«Si la Junta dice que hay dinero para todas las matrículas universitarias, estupendo»

Aún faltan muchos detalles por concretar sobre el anuncio que realizó la presidenta de la Junta de Andalucía en su cuenta de Twitter, por el que adelantó que los alumnos que aprueben todas las asignaturas con un cinco tendrán acceso gratuito a la Universidad.

Pero ya se sabe que, según dicho anuncio político, los alumnos universitarios que aprueben con un cinco en una universidad andaluza pública, podrán acceder gratuitamente a los 60 créditos de cada curso, que cuestan una media de unos 757 euros. El importe se le reintegrará cuando se acrediten los aprobados, de tal forma que en el curso siguiente podrá matricularse pagando solo un simbólico 1%.

El coste total de la medida ha sido estimado por la propia Junta de Andalucía en unos 29 millones que se incluirán en el plan de financiación de las universidades públicas andaluzas, cuyo presupuesto total ronda los 1.400 millones de euros.

Para el profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Cádiz y decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Juan Luis Pulido Begines, esta medida «parece, en principio, positiva, en función de la escasa información que tenemos aún». Y apunta que ha observado en los últimos años que sube el número de alumnos que tienen «serias dificultades para pagar sus matrículas por una precaria situación económica familiar».

Pulido explica que los profesores se sienten a veces presionados cuando un estudiante les dice que «si no aprueban esta asignatura tendrán que dejar la carrera porque pierden la beca». Asegura que es una situación desagradable porque no debería ser tan decisivo para el futuro de un a persona la nota de una asignatura concreta.

Ahora bien, el catedrático de la UCA apunta que debería premiarse el talento. «Una sociedad que no premia el talento está abocada a la mediocridad», sentencia Pulido. Quien apunta que no dejaría de tener en cuenta ni la renta familiar ni el expediente completo del alumno. «Ahora bien, si la Junta dice que puede pagar la matrícula a todo el mundo, perfecto. Pero si los recursos son limitados, tendrán que priorizar al que más se esfuerza».

En este supuesto de que la Junta de Andalucía encuentre la forma administrativa, que recaerá a buen seguro en las ventanillas de las universidades, de pagar las matrículas a todos los estudiantes que aprueben, Pulido Begines advierte también del «peligro de que pierda valor lo que se entiende como gratis». Y apunta que para el Estado «la Universidad es un lujo porque es un servicio público costoso, aunque para el ciudadano sea un derecho», concluye.

«De cualquier manera, no se puede permitir que un alumno excelente se quede sin estudiar porque no tenga recursos. Esto no debe pasar. No nos podemos permitir el lujo de perder talento», sentencia Juan Luis Pulido.

Al hilo de estas ayudas que ha anunciado la presidenta de la Junta de Andalucía, Pulido advierte también de que estamos bajando tanto el nivel que algunos grados están dejando de acreditar un nivel intelectual medio-alto. «No estoy de acuerdo en que todo el mundo tenga que estudiar una carrera. Solo debería hacerlo quien estuviera capacitado intelectualmente. La sociedad ha asumido que todos no pueden ser médicos o ingenieros pero no ocurre esto en todos los grados universitarios. Esto es irregular y habría que corregirlo».

Para este experto en Derecho y miembro del Consejo Consultivo de la UCA, la medida no tiene ningún inconveniente siempre que se aplique a todos y que se le dé valor a la universidad pública, que no se desprestigie «este bien, que en el caso de Cádiz goza además de un nivel más que aceptable para el contexto social que tenemos».