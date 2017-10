«Es una sandez interpretar la destitución de Navarro como un golpe de Estado»

Juan Manuel Pérez Dorao se ha convertido esta semana en el nuevo presidente y consejero delegado de la sociedad municipal Onda Cádiz. El acuerdo de todos los grupos de la oposición (PP, PSOE y Ciudadanos) ha hecho posible que la mayoría del Consejo de Administración del ente municipal haya determinado la destitución del que hasta ahora era consejero delegado, David Navarro, recientemente reprobado en el pleno por su «cuestionada» gestión tanto en Onda Cádiz, como en el resto de sus responsabilidades en el Ayuntamiento gaditano.

La irrupción de Pérez Dorao da un giro de 180 grados ya que el partido que gobierna en la ciudad, Podemos, deja de tener el control absoluto de la radio televisión municipal. Ahora, la intención del nuevo presidente es que el peso de las decisiones a tomar en Onda Cádiz recaigan en el Consejo de Administración.

-¿Cual es su principal reto en esta nueva andadura como presidente de Onda Cádiz?

-En principio, el objetivo perseguido es que las decisiones no las tome el presidente de forma unilateral, tal y como estaba sucediendo hasta ahora, sino que se planteen en el Consejo de Administración. No hay un criterio de cambio de funcionamiento. Y si llega a haberlo en un futuro será a raíz de las aportaciones que se realicen desde el Consejo, nunca por parte del presidente y sin contar con el resto de los consejeros.

-Una de las primeras medidas a tomar será la elección de un nuevo gerente a través de un proceso selectivo. ¿Cuando se llevará a cabo y cuales son los pasos a seguir?

-La idea es que se resuelva lo antes posible. En un plazo no superior a 15 o 20 días. Esa es la voluntad aunque dependemos de los plazos de la parte formal del procedimiento, es decir, la elaboración de las bases y la convocatoria. El criterio que se establecerá es que sea un funcionario del Ayuntamiento, organismo autónomo o empresa/sociedad municipal y que tenga conocimiento de los medios de comunicación. El objetivo es que el gerente asesore al Consejo de Administración en los asuntosrelacionados con la comunicación.

-Desde el Consejo se ha adquirido el compromiso de continuar con las auditorías pendientes, incluyendo la etapa de Podemos al frente de la empresa. ¿Qué plazos se marca?

-Bueno, hay que aclarar que tanto Onda Cádiz como Cádiz Conecta, absorbida por la primera, se auditan anualmente. Pero el objetivo es continuar con las auditorías iniciadas y con las que están pendientes de hacer.

-La gestión de David Navarro ha conseguido poner de acuerdo a la oposición. ¿Están PP, PSOE y Ciudadanos más unidos que nunca?

-Ha sido sin duda una unión puntual ante el manejo de la televisión por parte del señor Navarro a su criterio y sin contar con la oposición, sin convocar al consejo y sin dar cuenta de la gestión. Ahora, este órgano se reunirá con carácter ordinario y todos los poderes de decisión recaerán en el consejo.

-David Navarro llegó a acusarles de intentar dar un golpe de Estado en Onda Cádiz al proponer su destitución. ¿Qué opinión le merece?

-Una absoluta sandez. A Navarro se le tiene que meter en la cabeza que el equipo de Gobierno no cuenta con mayoría absoluta en el Ayuntamiento y tiene que contar con la oposición para la mayoría de las cosas.

-¿Y sobre la insinuación del alcalde de una posible moción de censura encubierta con esta maniobra de la oposición de desplazar a Podemos del poder de Onda Cádiz?

-Pues creo que es una elucubración del alcalde que desde luego no está sobre la mesa. Ya hemos dicho que creemos que el gobierno de la ciudad podría ser mucho mejor de lo que es pero no se trata de quitar a alguien para poner a otro. Exigiría un acuerdo programático.

-¿Qué opina del modelo actual de Onda Cádiz y que, según el equipo de Gobierno, tan buenos resultados ha dado?

-No discutimos en absoluto el modelo de Onda Cádiz. Es cierto que el trabajo de los profesionales está arrojando datos muy positivos y queremos que siga así procurando incluso mejorar los resultados, si es posible. Lo que se ha cuestionado ha sido la gestión unilateral y en solitario del señor Navarro.

-¿Qué mensaje trasladaría a los trabajadores?

-Pues me gustaría trasladar un mensaje de absoluta tranquilidad, por supuesto. Ya me he reunido con todos ellos porque no quiero que con el relevo de David Navarro como consejero delegado tengan la sensación de que ahora viene el coco y que van a rodar cabezas. Ni muchísimo menos. No está en cuestión nada relativo a la plantilla y no existe una caza de brujas.