La sala de mayores de Loreto cierra sus puertas para «programar» actividades

Cumplido ya un año de la inauguración de la sala de mayores de Loreto, Puntales y Cerro el Moro, el Ayuntamiento ha decidido por segunda vez cerrar este centro de forma temporal. En esta ocasión, el argumento del equipo de Gobierno es que se están preparando por parte de la delegación municipal del Mayor los distintos talleres y actividades que comenzarán a desarrollarse durante el próximo mes de octubre. Según indicaron fuentes municipales, a partir de dicho mes se van a volver a impartir bajo el precepto de «envejecimiento activo» una serie de talleres que ya fueron demandados en la edición anterior, como los dedicados a la risoterapia, memoria y patrimonio.

Desde la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Cádiz- Loreto (Ajupecalo), su presidente, Manuel de Alba, confirma no entender este cierre de la sala de mayores asegurando que «parece que se trata más bien de una excusa por parte del equipo de Gobierno. Por esa regla de tres tendrían que cerrar el resto de los centros de mayores para programar sus actividades, cosa que no se hace habitualmente».

Esta asociación viene denunciando desde que se abrió esta sala que no reune las condiciones para albergar a los mayores puesto que no cuenta por ejemplo con televisión o con una cantina en la que poder consumir.

«Muerto desde que abrió»

El centro dispone de un conserje y de mesas y sillas con juegos y prensa para que los mayores puedan reunirse en este local aunque, a juicio de esta asociación de mayores, «el centro está muerto desde que abrió. No va nadie porque no es atractivo para los mayores». La sala está a la espera de que la Junta de Andalucía le otorgue la categoría de Centro de Participación Activa aunque se requieren una serie de requisitos que aún no han sido solventados por parte del Gobierno local.

En opinión tanto de los mayores de Loreto como de la oposición, este trámite se está retrasando demasiado «y los mayores seguimos sin contar con un espacio en el que reunirnos y celebrar nuestras propias actividades u organizar excursiones y salidas, como pasa con otros centros como Botica o Vistahermosa, que cuentan además con una Junta directiva».

La asociación de mayores, que estuvo presente en el Consejo Local del Mayor celebrado recientemente, ha propuesto ahora que uno de los edificios de los antiguos depósitos de Tabacalera a los que aún no se ha destinado un uso determinado, sea para albergar a entidades. «No solo queremos poder desarrollar allí nuestras actividades dirigidas a los mayores, sino que otras asociaciones de la ciudad que no cuentan con un local o que el que tienen es demasiado pequeño tengan un lugar en el que poder desarrollar su actividad».

De momento, desde el Ayuntamiento no han dado respuesta a esta petición de los mayores.