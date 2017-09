¿Sabías que Clark Gable era de Cádiz?

Cádiz, la tierra que vio nacer a Cornelio Balbo, Manuel de Falla, José María Pemán, Celestino Mutis... y a Clark Gable. No es una locura pero, por supuesto, no es la misma Cádiz. Porque el mítico Rhett Butler de 'Lo que el viento se llevó' sería de Cadi, Cadi, pero no del Cádiz español, sino del norteamericano.

Porque Cádiz es especial, de acuerdo, pero no única, y su nombre no lo guarda en propiedad. Hasta seis localidades, incluyendo la Tacita de Plata, se denominan de esta manera y andan repartidas por todo el planeta.

Eso sí, cuatro de ellas se encuentran en Estados Unidos y la más lejana, la más populosa, en la Isla Negros de Filipinas. Ninguna tiene 3.000 años, ni la Caleta ni el segundo puente. Ni tampoco se canta Carnaval. Pero tienen su encanto, y aquí las presentamos.

La cuna de Clark Gable

Es la más antigua después de la vieja de Occidente, fundada en 1804. Pertenece al Estado de Ohio y sólo cuenta con alrededor de 3.500 habitantes. Pero es mundialmente conocida por ser la cuna, lugar de nacimiento, de Clark Gable: «Francamente querida, me importa un bledo». Con su casa-museo, su estatua de bronce y el orgullo patrio. Se pronuncia 'cadis' y no lleva la tilde clásica española. Es la capital del Condado de Harrison.

El Cádiz de Kentucky

Un pequeño pueblecito sureño de Estados Unidos también responde a este mismo nombre. Fue levantado en 1820 en el condado de Trigg y cuenta con unos 2.000 habitantes. Junto a la autopista 68, vende como principal atractivo el parque Estatal del Lago Barkley, un buen lugar para la caza, la pesca y el golf. Aseguran que es el secreto mejor guardado del sur. Y tan secreto.

El más pequeño está en Indiana

Sólo 150 habitantes figuran en el censo (2010) de este pequeño pueblo fundado en 1834 entre Indianápolis y Columbus, en el condado de Henry. Poco que decir del Cádiz más pequeño.

'Cadizfornia' existe

'Cadizfornia' enlaza dos nombres que inspiran conceptos paradisiacos. Arena, agua, sol y mucha marcha. Pues aunque haya un Cádiz en California no tiene nada que ver con esto. Se trata de un pequeño 'apeadero' de 200 habitantes que se ubica en el término de San Bernardino, perteneciente al desierto de Mojave. Con apenas 100 años de antigüedad, se encuentra en los márgenes de la Ruta 66, esa que tanto gusta a los típicos turistas que visitan Norteamérica.

La Cádiz más dulce está en Filipinas

La ciudad de Cádiz, o Cádiz city, se alza en la isla de Negros, en Filipinas, pese al empuje de vientos y huracanes mucho más temibles que el levante de la Cádiz andaluza. Tiene más habitantes que su 'madre' colonizadora (alrededor de 140.000), y debe su nombre al legado de los españoles que pisaron esa tierra perdida definitivamente en el 1898.

Es la más dulce pues se dedica casi exclusivamente al cultivo y el procesamiento de la caña de azúcar. Y sí, al fin, después de un largo viaje por todos los Cádiz, aquí los 'cadizeños' sí tienen su playa. Una hermosa costa con las ballenas como emblema.