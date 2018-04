Sucesos Los robos vuelven al entorno de La Laguna y desatan la alarma entre los comerciantes Una tienda de congelados y una panadería, los más afectados por los intentos de robo

NURIA AGRAFOJO

Los comerciantes de Puertatierra vuelven a estar en alerta ante los intentos de robos que se han sucedido en algunos barrios durante las últimas semanas. Tras un periodo de calma relativa, que llegó tras la detención de algunos de los delincuentes habituales que se dedicaban a este tipo de acciones, la inquietud se ha apoderado de los pequeños empresarios, temerosos de que uno de estos golpes acaben arruinándoles la temporada.

Los últimos intentos se produjeron el pasado fin de semana, durante la madrugada del domingo, cuando dos establecimientos sufrieron daños materiales a consecuencia de la acción violenta de los ladrones. Uno de ellos fue el congelado Alicosur del barrio de La Laguna. En esta ocasión, los autores no consiguieron acceder al interior del establecimiento y llevarse lo que querían gracias a la rápida intervención de la Policía. Uno de los vecinos de la zona sorprendió a los autores cuando golpeaban el escaparate y dio aviso de inmediato a los agentes, que consiguieron detener a uno de los implicados.

El segundo de los intentos tuvo lugar precisamente también durante la madrugada del domingo al lunes en la calle Fernández Ballesteros. «Cuando llegamos a la panadería el lunes a primera hora, nos encontramos con la puerta abierta y el cristal de abajo roto», aseguraba Javier, de ‘La panadería de Ana’.

Afortunadamente, los autores de los hechos no pudieron llevarse nada porque el propietario tiene la costumbre de dejar el cajón de la caja completamente vacía y a la vista de los ladrones, para que no ocasionen destrozos cuando comprueben que no hay cosas de valor.

«La Policía nos ha dicho que no hay noche del fin de semana en el que no haya un robo. Dicen que los ladrones vienen buscando dinero y que suelen ser drogadictos que lo que buscan es el dinero del cambio para poder conseguir su dosis. Hasta ahora, parece que están por esta zona, por La Laguna y por la Barriada de la Paz, según nos comentaron», aseguró el responsable del establecimiento, que el pasado año también sufrió un robo similar en su establecimiento.

Varios días antes de este suceso, la frutería situada pared con pared con esta panadería, sufrió también un hurto a plena luz del día y cuando los propietarios se encontraban en el interior de la tienda. Al parecer, una persona se llevó dos cajas de naranjas que se encontraban en la acera y salió corriendo.

Lo mismo intentaron días después en la otra frutería de la calle Fernández Ballesteros. Una persona fue reprendida por los clientes del bar de al lado cuando estaba abriendo las puertas traseras de la furgoneta del dueño del negocio, donde se encontraba parte del género que iba a vender esa jornada. Afortunadamente, este hurto también fue abortado y el autor de los hechos salió corriendo de la zona.

Estos hechos se unen a otros muchos que se están sucediendo no solo en distintos barrios de extramuros sino también en el casco histórico y que están siendo investigados por parte de la Policía Nacional. De hecho, hace dos semanas, los agentes ya detuvieron a un hombre de 36 años de edad cuando intentaba huir tras robar en una tienda de informática de la calle Sacramento. El detenido había accedido al establecimiento tras romper el escaparate y había sustraído una caja registradora y material informático, que le fue intervenido en el momento de su intervención.

La Policía Nacional corroboró que el detenido contaba con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y la salud pública, algo muy habitual entre quienes cometen estos robos.