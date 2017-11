Muelle de Cádiz ¿Quienes vienen a Cádiz en el No Sin Música 2018? Arrancan las primeras confirmaciones para el festival que se celebrará del jueves 19 hasta el sábado 21 de julio

M. L.

Cádiz 20/11/2017 21:07h Actualizado: 20/11/2017 21:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El principal festival musical del verano en Cádiz, No Sin Música 2018, empieza a desvelar los primeros grupos que actuarán en julio en el muelle. Ya han confirmado la asistencia Residente, Sidecars, La M.O.D.A, We the lion y Santísima.

Entre los nombres que tocarán en julio, del 19 al 21, destaca la presencia del rapero, compositor y productor René Pérez 'Residente'. El vocalista puertorriqueño fundó en 2004 la banda Calle 13 pero desde hace dos años se ha centrado en su carrera en solitario. Esta será la segunda vez que René Pérez visite Cádiz ya que en 2012 actuó en el ciclo Conciertos para la Libertad.

El grupo madrileño Sidecars llegará a Cádiz con su nuevo álbum, «Contra las cuerdas», en el que los artistas cuentan con colaboraciones de la talla de M Clan, Iván Ferreiro, Dani Martín y Leiva. El álbum, compuesto por 15 canciones, contiene tres temas inéditos.

No Sin Música cumple seis años en Cádiz con gran éxito de público. En la pasada edición alrededor de 30.000 personas se congregaron en el Puerto de Cádiz durante los días 20, 21 y 22 de julio.

Este festival, que comenzó celebrándose en el colegio San Felipe Neri, es una iniciativa de jóvenes empresarios gaditanos encabezados por el promotor Omar Osuna.

Para el festival No Sin Música 2018 existen varios tipos de entradas:

Abono General (ANTICIPADA/PROMO)

Abono VIP (ANTICIPADA/PROMO)

Abono Infantil (ANTICIPADA)

Entrada de día anticipada (ANTICIPADA/PROMO)

Entrada de día taquilla (TAQUILLAS)

Entrada de día infantil (TAQUILLAS)