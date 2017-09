¿Qué puedo visitar hoy en Cádiz?

Se realizarán visitas guiadas a las Puertas de Tierra y al Ayuntamiento de Cádiz, rutas guiadas por el centro histórico y por el yacimiento arqueológico Gadir y el Centro de Interpretación y Teatro Romano, y paseos gratuitos en el bus turístico

La Delegación Municipal de Turismo ha diseñado una programación especial de actividades para este miércoles. Así, se han programado dos visitas guiadas, dos rutas también guiadas y un paseo en el bus turístico City Sightseeing.

Una de las visitas guiadas será a las Puertas de Tierra. Se realizará un recorrido por la bóveda inferior, el paseo superior y el torreón, en horario de 10:30 a 12:30 horas y durará una hora aproximadamente. El punto de encuentro será la entrada principal de las Puertas de Tierra. La inscripción se podrá realizar mañana martes en el Centro de Recepción de Turistas (Paseo de Canalejas), en horario de 10 a 17 horas.

Igualmente, se ha planificado una visita guiada al interior del Ayuntamiento de Cádiz, a las 11, 12 y 17 horas, y durará aproximadamente 40 minutos. El número máximo de participantes por grupo será de 40 personas. La inscripción se podrá realizar en el Centro de Recepción de Turistas mañana, de 10 a 17 horas, y el miércoles por la mañana, hasta las 14 horas.

Además, está previsto realizar la ruta arqueológica ‘Gadir-Gades’, que consiste en una visita guiada al yacimiento arqueológico Gadir y al Centro de Interpretación y Teatro Romano de Cádiz. El punto de encuentro será el yacimiento arqueológico Gadir, ubicado en la calle San Miguel. Se desarrollará a las 12 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas. Podrán realizarla un máximo de 25 personas. En esta iniciativa colabora la Delegación territorial de Cultura de la Junta de Andalucía.

El yacimiento arqueológico Gadir permanecerá abierto en su horario habitual. Con motivo del Día Mundial del Turismo, las personas que visiten el yacimiento en los pases que se inicien a las 11 horas podrán continuar la visita con una ruta arqueológica guiada al Centro de Interpretación y Teatro Romano de Cádiz.

La otra ruta guiada abarca el centro histórico de Cádiz, con un recorrido por los lugares más emblemáticos del casco histórico. El punto de encuentro se ha establecido en el Centro de Recepción de Turistas, a las 11 y a las 17 horas. Este periplo durará aproximadamente dos horas, y podrán participar 50 personas por grupo. La inscripción se realizará en el Centro de Recepción de Turistas mañana, de 10 a 17 horas, y el miércoles por la mañana, hasta las 14 horas.

A todo ello hay que añadir un paseo gratuito en el bus turístico City Sightseeing, en horario de 14 a 18 horas. La salida se podrá hacer desde cualquiera de las paradas del bus turístico. Con motivo de esta actividad, se va a repartir un máximo de 500 invitaciones, que se podrán recoger en el Centro de Recepción de Turistas mañana, de 10 a 17 horas, y el miércoles por la mañana, hasta las 14 horas.

Otras visitas gratuitas

MUSEO DE LAS CORTES DE CÁDIZ

Dirección: C/ Santa Inés, 9

Horario miércoles 27 de septiembre: De 09.00 h. a 18.00 h.

Recomendado: MAQUETA DE CÁDIZ DEL SIGLO XVIII.

MUSEO DEL TÍTERE

Dirección: Bóveda de Santa Elena – Puerta de Tierra

Horario miércoles 27 de septiembre: De 10.00 h. a 19.00 h.

Recomendado: Exposición TÍTERES DEL MUNDO

MUSEO – TALLER LITOGRÁFICO

Dirección: Bóveda de San Roque – Puerta de Tierra

Horario miércoles 27 de septiembre: De 09.00 h. a 20.00 h.

Recomendado: Exposición “NUESTRA HISTORIA ES CADIZ” HISTORIA DEL DIARIO DE CADIZ

CASA DE IBEROÁMERICA

Dirección: C/ Concepción Arenal s/n

Horario miércoles 27 de septiembre: De 10.00 h. a 14.00 h. y de 18.00 h. a 21.00 h.

Recomendado: Exposiciones HORIZONTES DEL ARTE, SUEÑOS DE ULTRAMAR y CORNELLIS ZITMAN ESCULTURAS

CASTILLO DE SANTA CATALINA

Dirección: Paseo Antonio Burgos, s/n

Horario miércoles 27 de septiembre: De 11.00 h. a 20.30 h.

Recomendado:Exposiciones POR LA CHINA ME ENCONTRÉ, HARPEP´S BAZAAR y LA EXPLOSION DE CADIZ DE 1947

ESPACIO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA - ECCO

Dirección: Paseo Carlos III, 5

Horario miércoles 27 de septiembre: De 11.00h. a 21.00h.

Recomendado: Exposiciones: COSTUS “VALLE DE LOS CAÍDOS”, TETRALOGÍA, LA ENCICLOPEDIA DE LOS MIGRANTES y YOUR BODY IS THE CANVAS

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL REINA SOFÍA

Dirección: Paseo Carlos III, s/n

Horario miércoles 27 de septiembre: De 09.00h. a 21.00h.

Recomendado: Exposiciones LEGADO ARAMBURU – PICARDO y COLECCIÓN DE ESCULTURAS DE JUAN LUIS VASALLO