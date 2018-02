INICIO DE NEGOCIACIÓN DEL PRESUPUESTO El PSOE quiere apoyar el presupuesto pero «no a cualquier precio» Los socialistas pedirán un seguimiento trimestral de la ejecución de las partidas porque «una cosa es lo que se pinte y otra lo que se desarrolle»

ALMUDENA DEL CAMPO

CÁDIZ 19/02/2018 18:04h Actualizado: 19/02/2018 18:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este martes 20 de febrero el equipo de Gobierno ha convocado al Grupo Municipal Socialista para presentarle el borrador del presupuesto del presente año 2018. La cita: a las 13 horas en el despacho de Alcaldía en el Ayuntamiento de Cádiz. Los protagonistas: el alcalde de la ciudad, José María González Santos; su socio de gobierno y portavoz de Ganar Cádiz en común, Martín Vila; y el portavoz socialista, Fran González.

Al necesitar tan solo el apoyo de los cinco concejales del PSOE, el Gobierno local ha prescindido de contar con los otros dos grupos de la oposición: Partido Popular y Ciudadanos, que han calificado esta decisión de «ninguneo» y «sectarismo». Habrá que esperar al pleno en el que se someta a debate el proyecto de presupuesto municipal para conocer el posicionamiento de los populares y de los dos concejales de la formación naranja.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fran González,, muy crítico con el equipo de Gobierno en referencia al proceso de municipalización, ha querido dejar claro que -con respecto a los presupuestos- «estamos deseando aprobarlos pero hay que trabajar sobre certezas». González ha recordado que Podemos y Ganar Cádiz han tenido desde 2016 para plantear un presupuesto «no solo para este 2018 sino también para 2017».

Ha señalado que a la reunión que se celebra este martes «vamos a acudir con la mejor de las intenciones y queriendo conocer las prioridades de este equipo de Gobierno para la ciudad».

El portavoz socialista ha declarado que «queremos que nos detallen cual es la estructura de las cuentas». Ha añadido que ésta «debe ajustarse a la realidad porque los pasados presupuestos no eran más que castillos en el aire y así se ha demostrado con el tiempo». En esas circunstancias «era muy difícil apoyarlos» y «viendo el grado de ejecución se ha evidenciado que no han sido capaces de desarrollar programas y partidas específicas integradas en dichos presupuestos».

Prioridades del equipo de Gobierno

Desde el PSOE han recalcado que «queremos saber las prioridades del equipo de Gobierno y cómo se están reflejando en el documento».

A los socialistas, único grupo al que se ha citado por parte del Gobierno local, no les parece «acertado» que no hayan llamado al resto de miembros de la oposición aunque ha recordado que el Partido Popular, durante sus 20 años de gobierno en la ciudad, «tampoco lo hizo». No obstante, «si estaba mal antes, también lo está ahora».

Fran González ha recalcado que «acudiremos con nuestra predisposición a apoyarlo pero no a cualquier precio».

Asimismo, los socialistas han subrayado que solicitarán que se haga un «seguimiento real y con carácter trimestral de las partidas que se pinten en el presupuesto porque no es solo lo que se escribe sino lo que se vaya a desarrollar».