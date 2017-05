El PSOE se lo pone difícil a Podemos para sacar adelante la municipalización

A escasos cuatro días de que se celebre el pleno para para debatir las alegaciones presentadas al proceso de municipalización de los tres servicios de playas y para la aprobación definitiva de la memoria, el equipo de Gobierno se encuentra sin ningún apoyo. A pesar de que el concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, ha hecho un llamamiento a los socialistas para sacar adelante la recuperación de estos servicios, desde el PSOE no lo tienen nada claro.

El portavoz del grupo municipal socialista, Fran González, ha exigido al equipo de gobierno que «deje de intentar ponernos contra la espada y la pared con la municipalización de los servicios de playa porque saben muy bien que si sigue estando en el aire es por su irresponsabilidad y su falta de capacidad a la hora de gestionarla».

El dirigente socialista ha señalado ante esta petición de apoyo, que «no vamos a ser cómplices de las chapuzas del equipo de Gobierno. Fuimos los precursores de la propuesta de municipalización de estos servicios llevándola a Pleno, pero no estamos dispuestos a que se haga de cualquier manera, porque están en juego las prestaciones que se ofrecen a los ciudadanos y la seguridad y estabilidad en los puestos de trabajo».

Fran González siempre se ha mantenido firme en que aunque defienden la municipalización «por convicción», no la apoyarán a cualquier precio sino «con garantías» aunque «no dejamos de encontrarnos un parche del equipo de Gobierno detrás de otro. Ya está bien de palabras vacías y de tender manos. Lo que tienen que hacer es trabajar y gestionar las cosas bien. Ahí siempre encuentran nuestro apoyo, pero no cuando esperan sacar las cosas adelante de cualquier manera, utilizando la estrategia de que, si no lo consiguen, es por culpa de nuestro grupo. Nosotros seguiremos ejerciendo la oposición desde la responsabilidad, y es lamentable que ellos no gobiernen de la misma manera».

«La gestión ha sido un caos»

A juicio de los socialistas, «la gestión de la municipalización ha sido un caos desde el principio» y consideran «inaceptable» el cambio de los objetos sociales de Aguas de Cádiz y Cádiz 2000 «cuando las alegaciones respecto al proceso aún no se han resuelto».

Fran González ha insistido en que «nos encontramos que no existe ninguna garantía ni seguridad. De hecho, el concejal responsable dice que es innecesario que exista un informe jurídico, por parte del secretario municipal, en el que se deje constancia de que no se está incurriendo en fraude de ley y en el que se avalen las modificaciones de los estatutos mencionadas anteriormente. Quizás, desde su temeridad, no lo vea importante, pero los socialistas no vamos a apoyar un proceso de tanto calado para la ciudad sin que cuente con todas las garantías».

Los socialistas defienden que la municipalización de estos servicios se debe traducir en la mejora de las prestaciones para los gaditanos y en la seguridad y calidad en el empleo de los trabajadores afectados.

Mañana martes 9 de mayo se celebrará la comisión informativa del Pleno extraordinario en la que se presentarán a la oposición los informes de las alegaciones. Seguidamente, será el próximo viernes, 12 de mayo, cuando se celebrarán las Juntas Generales de Aguas de Cádiz y Cádiz 2000 y, posteriormente, el Pleno extraordinario para debatir las alegaciones y aprobar la memoria.