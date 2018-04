El PSOE permite la comisión de investigación sobre la tesis de Romaní

El Partido Socialista apoyó este lunes al equipo de Gobierno -con los votos de sus tres representantes en el Consejo de Administración de Aguas de Cádiz- para la creación de una comisión de investigación que esclarezca la relación entre esta empresa municipal y el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa entre 2011 y 2015. Los tres consejeros del PP se abstuvieron en la votación.

En dicha comisión de investigación se intentará esclarecer lo publicado durante la pasada semana en varios medios de comunicación acerca de que la empresa pública Aguas de Cádiz pagó 42.000 euros entre 2011 y 2015 a dicho Observatorio dirigido por Carlos Guillén.

El consejo se inició con la entrega por parte de la Presidencia de Aguas de Cádiz de toda la documentación que posee en relación a las informaciones que han ido apareciendo en los diferentes medios sobre la posible relación de la empresa municipal -cuando era presidida por el concejal popular Ignacio Romaní- «con un observatorio que dirigía el tutor de la tesis del propio Romaní».

Además, tanto por parte del actual presidente de Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente, como de los consejeros del PSOE se ha trasladado a Romaní más de una veintena de preguntas al respecto para obtener una respuesta lo antes posible.

En concreto, la concejala y consejera del PSOE, Mara Rodríguez, planteó una batería de cuestiones que no se respondieron en su totalidad y que los socialistas creen que «es necesario resolver para llegar al fondo de este asunto».

Entre la información requerida está si existe algún contrato, convenio u otro tipo de relación de colaboración entre Aguas de Cádiz y dicho Observatorio entre 2011 y 2015, «o bien entre el entonces presidente de la sociedad municipal, Ignacio Romaní, y el responsable del mencionado observatorio, Carlos Guillén».

Asimismo, pidieron explicaciones sobre el criterio que se siguió para la supuesta contratación de los servicios del observatorio, «y si existe alguna relación entre dicha contratación y el hecho de que Carlos Guillén fuera el director de tesis de Ignacio Romaní en ese mismo periodo de tiempo».

Por otra parte, desde el PSOE se pidió copia de la correspondencia, las facturas, los recibos y toda la documentación que pudiera existir respecto a la relación mantenida entre la empresa y el Observatorio tanto por los supuestos informes que se hayan elaborado como a la celebración de jornadas.

Precisamente el PSOE preguntó por el informe ya que, fuentes de la empresa, dicen que a la sociedad no le consta, «mientras que Carlos Guillén ha mostrado una memoria de 2014 como el trabajo realizado. Esto, a priori, también resulta extraño ya que, si el observatorio comenzó a cobrar en 2011, no entendemos que sólo aporte un estudio con datos y fecha de 2014».

El PSOE solicitó a su vez que sea el gerente, o bien el secretario de la sociedad, el responsable de dicha comisión, encargándose de recabar cuanta documentación sea necesaria, siendo finalmente el secretario el encargado de este asunto.

Romaní: «He ofrecido todos los datos que he podido»

Los consejeros delegados de Aguas de Cádiz del Partido Popular presentaron un escrito solicitando al presidente de la empresa municipal copia del expediente relacionado con el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa (OARSE), de las cuentas anuales y el libro mayor de los años 2011 y 2012, y del Informe de Auditoría de las cuentas anuales de esos años.

También han solicitado los expedientes completos de tramitación de todas las ayudas o colaboraciones otorgadas desde la constitución de la empresa hasta la fecha.

El concejal popular, y patrono de la Fundación de Aguas, Ignacio Romaní, por su parte, también solicitó a su vez copia de las cuentas anuales, inventarios e informes de gestión, y expedientes completos de tramitación de todas las ayudas o colaboraciones dadas desde la constitución de la Fundación Aguas de Cádiz hasta la fecha.

Romaní contestó en el consejo a más de 30 preguntas formuladas –24 de ellas de la consejera socialista- «con todos los datos que puedo, teniendo en cuenta que solo he accedido a publicaciones de prensa».

«Es un nuevo linchamiento en la plaza pública»

Los populares aseguraron que los consejeros de Podemos apenas han preguntan en un Consejo en el que Aguas de Cádiz no aporta ni un solo documento más de los ya publicados, ni los entrega previamente, creando una situación de clara de indefensión, a juicio del consejero popular, que también señaló que «la actitud de Podemos de no preguntar demuestra la mala fe, y nos hemos abstenido porque es evidente que no quieren aclarar nada sino un nuevo linchamiento en la plaza pública».

Romaní explicó que «he ofrecido todos los datos que puedo, teniendo en cuenta que solo he accedido a publicaciones de prensa». Añadió que «hasta donde llegamos con la información vista y con solo una primera impresión hay cuatro ayudas anuales en concepto de apoyo a la investigación y la formación de esa entidad, y coinciden con la afirmación hecha por el propio presidente, Álvaro de la Fuente, de que se ha conocido por los mismos medios de comunicación que han existido como mínimo cuatro jornadas formativas celebrada en Cádiz».

A su juicio, «esto resulta confuso» y se preguntaron que «si De la Fuente sabía de la existencias de esas jornadas y se lo calló o han tenido que ser los periodistas los que se interesaran por saber, porque él no tenia ningún interés en que se conozcan los hechos, sino mas bien seguir generando insinuaciones con mala fe».

El consejero popular argumenta que «a partir de ahí deberá ser Aguas de Cádiz o quien esté interesado, el que señale la supuesta irregularidad del procedimiento para saber qué se quiere investigar, porque si algo ha quedado claro es que los procedimientos internos en esta materia son objeto de control interno de la sociedad y se escapan a la supervisión del presidente».

Aclara que la Fundación de Aguas aprobó con el voto favorable del actual presidente y el resto de patronos el informe de gestión, las cuentas anuales y e inventario de los ejercicios de los años 2015, 2016 y 2017. Romaní explica que en las cuentas de ese primer año está la última de las ayudas concedidas a la investigación y la formación al OARSE, «sin que en la aprobación de las mismas se reseñara reparo alguno por parte de la actual gerencia o el presidente de las mismas». Del mismo modo, «las cuentas de la propia sociedad Aguas de Cádiz, que están no solo aprobadas sino que también auditadas desde el 2011 hasta el 2015 inclusive».

Romaní preguntará -al hilo de este hecho- al actual gerente y a la Presidencia de la empresa y la Fundación, qué procedimiento se llevó a cabo para elevar a aprobación de los patronos unas cuentas en las que se contemplaba esta ayuda, «y la diferencia que a su criterio debe existir entre el procedimiento que ellos han llevado a cabo y el que se llevó a cabo en años anteriores, ya que las cuentas de la Fundación están aprobadas y auditadas desde su creación hasta la fecha».