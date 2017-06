El PSOE insinúa un desencuentro entre Podemos y Ganemos por las terrazas

A pesar de que desde el equipo de Gobierno se ha intentado hacer un llamamiento a la tranquilidad con respecto a la ordenanza de ocupación de las terrazas asegurando que se va a revisar el documento hasta llegar a un consenso entre las partes, desde la oposición se sigue echando leña al fuego sobre este asunto.

Concretamente, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fran González, ha insinuado que los dos socios de gobierno, Podemos y Ganar Cádiz en común, van cada uno por su lado.

González denuncia que «mientras que el alcalde, José María González Santos, habla de consenso y participación, su concejal de Vía Pública, Martín Vila, ha lanzado una ordenanza de terrazas sin contar con el respaldo de los vecinos y hosteleros. Ha tenido que esperar a que se genere la polémica y la incertidumbre entre los sectores afectados para reunirse con ellos y tratar de llegar a un acuerdo. Como siempre, el mundo al revés». El portavoz socialista pide al alcalde que deje de juzgar a la oposición y se preocupe más de su labor dirigiendo a un equipo de Gobierno «que más bien parece el ejército de Pancho ‘Vila’».

González añade que «mucho nos tememos que al alcalde, nuestra labor de oposición le suene desafinada porque no está al tanto ni de las notas ni de la melodía de esta música. Es de sobra conocida su estrategia de intentar llevar a los ciudadanos a la confusión, pero le recordamos que la ordenanza que se está debatiendo no regula horarios, ni tasas, ni las condiciones de los trabajadores, sino la ocupación de la vía pública. Ya está bien de trilerismo político».

Los socialistas señalan que aunque les satisface que se haya alcanzado un compromiso con los hosteleros, vecinos y demás colectivos para llegar a un acuerdo, «como siempre lo hacen tarde y mal». González afirma que «si el encuentro que tuvimos con Horeca ha servido para que recapaciten, nos alegramos. De hecho, seguiremos trabajando con ellos en este sentido, para que se alcance un equilibrio entre las necesidades de todos los sectores de la ciudad».

Quiere dejar claro que desde el PSOE «estamos a favor de la regularización de las terrazas, pues la actual ordenanza tiende a la discrecionalidad y defendemos que haya igualdad. Para ello deben establecerse criterios claros y objetivos, y debe adaptarse la norma a la realidad que vivimos en Cádiz».

No obstante, reitera que «no aceptaremos una ordenanza que ponga en riesgo los puestos de trabajo del sector, algo que ha demostrado el alcalde que no está entre sus prioridades, pues en sus dos años al frente del Ayuntamiento, no ha puesto en marcha una sola medida de alcance que dé respuesta a la máxima prioridad de Cádiz que es generar empleo».