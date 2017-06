El PSOE cuestiona la unidad entre Podemos y Ganemos en la ordenanza de las terrazas

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Fran González, ha afirmado este jueves que «mientras que el alcalde, José María González, habla de consenso y participación, su concejal Martín Vila ha lanzado una ordenanza de terrazas sin contar con el respaldo de los vecinos y hosteleros», en relación a la polémica abierta por el borrador de la ordenanza que regula la ocupación de mesas y sillas en la vía pública.

González ha indicado que «ha tenido que esperar a que se genere la polémica y la incertidumbre entre los sectores afectados para reunirse con ellos y tratar de llegar a un acuerdo. Como siempre, el mundo al revés». Por ello, ha pedido al alcalde que «deje de juzgar a la oposición y se preocupe más de su labor dirigiendo a un equipo de gobierno que más bien parece el ejército de Pancho 'Vila'».

El portavoz socialista ha indicado que «es de sobra conocida» la estrategia del alcalde de «intentar llevar a los ciudadanos a la confusión». En este sentido, ha recordado que «la ordenanza que se está debatiendo no regula horarios, ni tasas, ni las condiciones de los trabajadores, sino la ocupación de la vía pública» por lo que se ha referido a todo lo sucedido como a un ejercicio de «trilerismo político».

Por ello, ha afirmado que les satisface el compromiso con los hosteleros y vecinos para llegar a un acuerdo, «aunque como siempre lo hacen tarde y mal». «Si el encuentro que tuvimos con Horeca ha servido para que recapaciten, nos alegramos».

De otro lado, ha indicado que los socialistas están a favor de la regularización de las terrazas, «pues la actual ordenanza tiende a la discrecionalidad» y ha defendido la igualdad.

Finalmente, ha reiterado que el PSOE no aceptará una ordenanza «que ponga en riesgo los puestos de trabajo del sector, algo que ha demostrado el alcalde que no está entre sus prioridades, pues en sus dos años al frente del Ayuntamiento no ha puesto en marcha una sola medida de alcance que dé respuesta a la máxima prioridad de Cádiz que es generar empleo».