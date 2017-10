El PSOE andaluz apoya a los agentes asediados en Cataluña

«Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado merecen todo el respeto. En un Estado de Derecho no pueden ser sometidos a ningún tipo de acoso», ha asegurado este martes Mario Jiménez, portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, al ser preguntado en Cádiz por la presión a los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional que han acudido a Cataluña con motivo del referéndum ilegal. «Espero que no se esté alentando (este acoso) por parte de nadie y que no forme parte de una estrategia política», ha declarado.

Asimismo, Jiménez ha explicado que el PSOE va a pedir la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la Cortes para que explique las instrucciones que, con motivo del 1-O recibieron tanto Policía Nacional, como Guardia Civil, en relación a las cargas policiales del domingo. «La responsabilidad, en cualquier caso, es de los mandos, no de los efectivos que están desarrollando allí su labor en unas condiciones en las que, por cierto, tenía que haber hecho su trabajo otra fuerza que, al parecer, no cumplió con su obligación», ha afirmado Jiménez.

«Pedimos que no se tenga ninguna actitud de acoso ni coercitiva con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», ha reclamado el parlamentario andaluz.

Igualdad territorial

La hoja de ruta a seguir, ha afirmado Jiménez, es «estar con la legalidad constitucional y, una vez restituida, dialogar para darle salida política a un conflicto político». No obstante, el portavoz socialista ha selañado que las soluciones que se den a este conflicto deben garantizar la igualdad territorial y de oportunidades para todos los españoles, por lo tanto, si esta solución al problema catalán pasa por más autonomía o más financiación, «Andalucía pedirá más autonomía y más financiación».

Por otro lado, preguntado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, el parlamentario andaluz ha declarado que confía en que «después de la actuación al margen de la ley del gobierno de la Generalitat y el espectáculo de referendum ilegal, los responsables reflexionen y no se sigan dando pasos al precipicio». Mario Jiménez espera cordura por parte de Puigdemont y los independentistas y que «no declaren la independencia unilateralmente porque entonces el Estado tendrá que actuar para restituir la legalidad». Así pues, tome la decisión que tome al respecto el gobierno central, el portavoz del PSOE andaluz asegura que ésta debe ser «fruto del acuerdo y del diálogo con el resto de fuerzas políticas».