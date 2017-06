El PP propone nombrar al padre Pascual Saturi hijo adoptivo de la ciudad

El Grupo Municipal Popular presentará al próximo pleno una propuesta en la que solicitan el reconocimiento al Padre Pascual Saturio, prior del convento de Santo Domingo, con su nombramiento como Hijo Adoptivo de la ciudad.

El portavoz de los populares gaditanos, Ignacio Romaní, ha explicado que «es incuestionable la labor del Padre Pascual en la unión de gaditanos con su patrona, la Virgen de Rosario».

Ha recordado que el padre Pascual lleva en Cádiz cerca de tres décadas, y «siempre ha estado al lado de los gaditanos cuando lo han necesitado».

En su opinión, «la parroquia de Santo Domingo que el padre Pascual dirige no es un templo más, sino la sede de nuestra Patrona, y en la historia reciente de la ciudad ha sido el templo en el que se han refugiado los gaditanos cuando más lo han necesitado.

El Partido Popular ha considerado que este nombramiento «no solo es de justicia sino que es un orgullo que la ciudad de Cádiz reconozca al padre Pascual Saturio haciendo lo que la propia ciudad ya ha hecho de facto que es acogerlo como un hijo más».

Romaní ha señalado que desde el PP esperan que en este caso, «que no se trata como han dicho de una falta de respeto intolerable para tantos y tantos creyentes y gaditanos en general, no se trata de una figura de madera, sino de un hombre de carne y hueso, no les suponga a ninguno de nuestros concejales gobernantes ningún sufrimiento, como dijo el pasado miércoles el propio Pascual Saturio en la entrega de la medalla de oro de la ciudad a la Patrona».