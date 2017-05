El PP pregunta sobre el presupuesto ejecutado desde principios de 2017

El concejal popular José Blas Fernández va a presentar una pregunta en la que insta al equipo de Gobierno a que se le informe sobre la partidas presupuestarias que se han ejecutado desde enero a mayo de 2017, después de que se prorrogaran las cuentas municipales del pasado año.

Asímismo, el concejal popular solicitará conocer qué partidas no se han podido ejecutar al carecer de una consignación presupuestaria, y pone como ejemplo «cualquier gasto que conlleve una revisión cuando se comienza un nuevo año y que, al estar el presupuesto prorrogado, no es posible hacerlo a no ser que se lleve a cabo una modificación en el mismo».

Para José Blas Fernández, esta prórroga de las cuentas municipales del pasado año podría ser «fraudulenta» ya que «puede haberse gastado dinero a sabiendas de que se ha hecho un presupuesto con un déficit por culpa de unos ingresos ficticios, como son los de la venta del hotel del Estadio y los de las subvenciones de la Junta de Andalucía que no estaban vinculadas a ningún acuerdo o convenio».

Para el edil popular, «de entrada, con ese dinero no pueden contar, por lo que queremos conocer qué se ha gastado en estos últimos cinco meses».

Recordar que desde el equipo de Gobierno se firmó un decreto el pasado mes de marzo por el que se ponía en marcha un plan de ajuste por valor de 13 millones de euros y se recortaba en partidas dedicadas a la vivienda, al empleo y al mantenimiento de edificios y equipamientos municipales. Estos recortes fueron muy criticados por parte de los grupos de la oposición, que consideran que desde el Gobierno local se está primando la reducción de la deuda a la ejecución de inversiones y de mejoras en la ciudad.

Sin liquidación de presupuesto

Por otro lado, el concejal del PP José Blás Fernández insiste en que desde el equipo de Gobierno no se ha presentado aún la liquidación del presupuesto de 2016, «que es lo que verdaderamente nos va a dar pistas tanto de la ejecución de las cuentas del pasado año como del déficit que seguro que arroja».

Desde el equipo de Gobierno, aunque confirman que el proyecto de presupuesto de este año ya está elaborado, aún no han enviado documentación alguna a la oposición para el comienzo de las negociaciones ni se les ha convocado a ningún encuentro para conocer los pormenores del nuevo documento.

Lo que sí ya han anunciado los grupos es que no apoyarán unas cuentas en las que se vuelva a incluir como ingresos la venta del módulo hotelero del Estadio. Aunque el equipo de Gobierno insista en que tiene numerosas ofertas de inversores interesados en su compra, lo cierto es que nunca llega.

En estos momentos se está a la espera de conocer de manos del Ministerio de Hacienda si se acepta la solicitud del Ayuntamiento para acogerse al período de carencia para distintos préstamos, lo que permitirá al Gobierno local disponer de más dinero para el desarrollo de inversiones en la ciudad.