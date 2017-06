El PP pide una investigación por emplear «alumnos en prácticas en la natación escolar»

El Grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz pedirá que se abra una investigación en el seno del Instituto Municipal de Deporte para esclarecer si, tal y como ha denunciado el sindicato CSIF públicamente, «durante al menos cinco días los niños de seis y siete años que participan en la Natación Escolar lo han hecho sin la presencia de los monitores de ese programa», y asistidos únicamente por alumnos en prácticas de la especialidad de Actividades Físicas y Animación Deportiva».

Los populares han calificado este hecho de «irresponsabilidad gravísima» y consideran que «de confirmarse debe tener consecuencias» puesto que supondría que el IMD estaría cubriendo las bajas de los monitores de natación con alumnos en prácticas dejando a niños de seis años en una piscina sin los monitores encargados de su vigilancia «haciendo recaer sobre los estudiantes la responsabilidad sobre tantos niños».

Medidas

Los populares señalan al concejal delegado de Deportes, Adrián Martínez de Pinillos, como responsable último ya que –según indica el CSIF- «fue avisado de las presuntas irregularidades» en el funcionamiento del programa deportivo escolar y aún así se sucedieron en diferentes días. «Si tal y como nos han indicado el concejal fue advertido el 17 de abril de estos gravísimos hechos querremos saber que medida tomó al saberlo, porque lo que indica el CSIF es que volvió a repetirse, como poco, el 12, 25 y 29 de mayo de 2017».

Con respecto al uso de alumnos en prácticas para desarrollar una función laboral, el Grupo municipal del PP critica la postura «irónica» del Gobierno local esgrimiendo que «muchos dirigentes de Podemos están en contra del uso de estudiantes en prácticas para reemplazar a trabajadores» y sin embargo en Cádiz «lo hace el Ayuntamiento».

De momento los padres de los niños afectados no se han pronunciado. No obstante el Partido Popular en el Consistorio ha dejado claro que no va a permitir que se repita esta práctica.