PP: «Incluir la venta del Estadio en los ingresos nos tiene atados de pies y manos»

El concejal del Partido Popular, José Blas Fernández, ha denunciado el «desastre» financiero que vive en la actualidad el Ayuntamiento de Cádiz como consecuencia de las «nefastas» políticas económicas llevadas a cabo por el concejal de Podemos David Navarro.

Tras la celebración del pleno extraordinario en el que salían adelante varias obras por valor de 500.000 euros que serán financiadas a través del Plan Invierte de Diputación, los populares han sacado dos conclusiones claras. Por un lado, que el equipo de Gobierno no tiene ni un solo proyecto nuevo y por otro, «que es casi igual o más alarmante» que el expediente del pleno se incluye un informe de Intervención en el que -según los populares- se reconoce de manera oficial que el Ayuntamiento está el riesgo serio de inestabilidad presupuestaria.

Según ha explicado Blas Fernández, del expediente de Intervención se desprende que al proceder el dinero del Plan Invierte del remanente de tesorería de Diputación, los ayuntamientos que se beneficien del mismo tienen que cumplir con la disposición sexta de la Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad financiera. En el caso de no cumplirla, deben elaborar un plan económico financiero para estas obras acreditando que no necesitan mantenimiento económico posterior, siendo éste el caso del Ayuntamiento gaditano.

El concejal popular ha apuntado a su vez que el interventor señalaba que en su informe sobre el presupuesto de 2016 que «se contaría con ahorro neto negativo como consecuencia del volumen de gasto presupuestado en realción con los ingresos y de la financiación del capítulo IX del presupuesto de gastos con ingresos de capital no ordinarios», donde se incluye el módulo hotelero del Estadio.

En opinión de Blas Fernández, «la temeridad el señor Navarro y el alcalde al incluir en ingresos la venta del Estadio, y sobre todo, asignar esos ingresos a gasto corriente tiene al Ayuntamiento atado de pies y manos».

A juicio de los populares, el equipo de Gobierno de Podemos y Ganar Cádiz en común «está jugando con la ciudad y mintiendo una y otra vez a los gaditanos». Blas Fernández ha subrayado que no hay plan de limpieza, ni de mantenimiento y no hay ni una sola inversión. Ven que hay un problema grave de ratas en la ciudad y no se pone una solución sobre la mesa».

Los populares se preguntan a su vez «qué va a pasar con los primeros proyectos para la Edusi». Han advertido que para presentar un proyecto a fondos europeos tiene que acompañarse la financiación que pone el Ayuntamiento, «algo bastante difícil teniendo en cuenta de que no tenemos presupuesto».

El edil popular ha insistido en que desde su grupo siguen esperando que expliquen cómo es posible que en las cuentas generales entregadas en julio al Tribunal de Cuentas está reflejado un aumento de la deuda de 22 millones de euros desde junio a diciembre de 2015. Ante esto, han exigido al equipo de Gobierno «que no nos pongan más excusas de la herencia porque nosotros con más deuda financiera invertíamos, pagábamos y cumplíamos todos los requisitos legales para acceder a todos los programas».

José Blás ha concluido recordando que el presupuesto de 2016, en vigor al haber sido prorrogado, «está en los Tribunales (TSJA) por ser presuntamente ilegales», por lo que califica el panorama del Ayuntamiento de «insostenible y desalentador».