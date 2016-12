El PP exige al alcalde que cumpla con el convenio de Plaza de Sevilla y construya el parking subterráneo

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento gaditano presenta este viernes por vía de urgencia en el Pleno ordinario una propuesta en la que exige al equipo de Gobierno liderado por José María González Santos el cumplimiento del convenio firmado en 2008 entre el Consistorio gaditano, la Junta de Andalucía, Adif y el Ministerio de Fomento para la gestión y ordenación de la estación ferroviaria de Cádiz y su área de influencia: Plaza de Sevilla.

En dicho acuerdo, el Ayuntamiento de Cádiz se comprometía, entre otros asuntos, a la licitación, construcción y explotación del aparcamiento subterráneo y a la urbanización de la denominada carretera industrial.

La diputada nacional y ex alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, ha lamentado que aún no se haya cumplido dicho compromiso municipal «teniendo además en cuenta que hay cerca de cinco millones de euros que no se pueden tocar y que son para tal fin. La dirigente popular se refiere a los 2,7 millones de euros procedentes del préstamo hipotecario concedido en la anterior legislatura «cuando gobernaba el PP en la ciudad» y, por otro lado, los 2 millones de euros que se obtuvieron por la enajenación del inmueble en el que se asentaban los Talleres Faro.

Martínez ha insistido en que el PP va a hacer una oposición constructiva y lo demuestra con esta propuesta, «con la que demostramos que tenemos un modelo de ciudad, ahora y antes y este proyecto es vital para el futuro de la ciudad».

La concejal popular ha recordado que en esta zona, además de los equipamientos propios de Adif, como son la estación de trenes, el vestíbulo (sobre el que se construirá un nuevo hotel por parte de la empresa Barceló), y la antigua estación «rehabilitada gracias a la gestión del PP y donde está proyectado un mercado gastronómico»; se contemplan otros importantes equipamientos como la nueva estación de autobuses (aún cerrada), la futura comisaría de la Policía Nacional o los jardines de la muralla una vez quede liberada la actual estación provisional de autobuses.

Con respecto a la urbanización de la carretera industrial o Avenida de Astilleros, Martínez ha puesto de manifiesto a su vez que «no servirá de nada que se haga un parche como el que pretende hacer equipo de Gobierno porque es necesario crear cuatro carriles y una mediana por la que discurrirá el futuro tranvía procedente de San Fernando». Recordar que desde el Gobierno local, una de las prioridades de este curso político era la urbanización de esta vía que cada día soporta numerosas retenciones y que precisa de más carriles para agilizar el tráfico.

