Los populares denuncian el estado de abandono total de los Jardines de Varela

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP) de Cádiz, Ignacio Romaní, ha denunciado hoy públicamente el estado de abandono total en el que se encuentra los Jardines de Varela: a las 12 horas de ayer lunes las dos plazas que componen el conjunto de los antiguos cuarteles de Varela presentaban un estado lamentable, llena de botellas, latas, basuras y suciedad en general, lo que viene a sumarse a la falta de mantenimiento ya crónica que sufren los jardines y plazas de la ciudad en general.

El edil popular recordó que el pasado 13 de septiembre el GMPP ofreció una rueda de prensa en la que denunció, con más de cien fotos, la situación general de la ciudad y muy especialmente de plazas, jardines y zonas verdes, que evidencian la falta de mantenimiento absoluta que hay en estos espacios. Ya en aquella ocasión Romaní pidió públicamente que fuera el alcalde «el que se ponga también al frente de este problema, como dice que ha hecho con el de la presencia de ratas en la ciudad, porque no es un problema ni puntual ni aislado, sino generalizado».

El portavoz del GMPP ha indicado que «la ciudad tiene un problema serio con el estado de sus plazas y jardines». Llevamos meses denunciándolo y no hay una sola respuesta del Gobierno Local. Parece que han arrojado la toalla. No lo hacían con el anterior delegado ni con el actual. Lo hemos llevado a pleno en varias ocasiones y parece que es un tema que ni les incumbe ni les importa. No son conscientes del problema que supone para los gaditanos tener unas plazas que ni siquiera son ya visitables por su estado de suciedad y deterioro.