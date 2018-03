SUCESOS La Policía encuentra en la Avenida de Cádiz un piso repleto de material robado Un importante operativo da en horas con los supuestos ladrones de un robo en una tienda de alimentación y en el registro en el edificio Las Brisas hallan un gran botín

07/03/2018 07:49h Actualizado: 07/03/2018 07:49h

Cuando la Justicia da las herramientas suficientes para que la Policía pueda actuar de manera rápida los resultados pueden ser no sólo más inmediatos sino mucho más fructíferos. El tiempo corre casi siempre a favor de los delincuentes que intentan evadir la ley escapando, escondiendo, revendiendo o colocando lo que no es suyo. La prueba se produjo ayer en Cádiz cuando en cuestión de horas se pudo resolver un robo que se había perpetrado durante la madrugada del lunes al martes. La maquinaria policial se puso en marcha y tras tener la denuncia, identificaron a los presuntos autores y fueron a por ellos. Y en este camino, la autorización judicial casi inmediata para la entrada y registro del domicilio de uno de ellos fue fundamental. Dentro del piso encontraron no sólo aquello que buscaban sino mucho más.

El robo se había cometido la noche del lunes. Mismo 'modus operandi' que la última oleada de 'palos' en comercios registrados en la capital gaditana. Unos individuos habían entrado a la fuerza rompiendo la entrada de una tienda de alimentación. Cogieron lo que pudieron, en este caso unos jamones, y se dieron rápidamente a la fuga.

Un agente resultó herido durante la intervención cuando uno de los dos detenidos intentó escapar

La Unidad de Delincuencia Urbana de la Comisaría Provincial se puso manos a la obra y tras realizar algunas gestiones lograron identificar a los presuntos ladrones. Una vez que les pusieron nombre y rostro arrancó el operativo para detenerlos. Así, y sin esperar más tiempo, ayer por la mañana los agentes realizaron en primer lugar vigilancias en el domicilio donde aparecía como residente uno de los sospechosos. En el edificio Las Brisas, ubicado frente al estadio Carranza en la avenida José León de Carranza. Allí se produjo el primer arresto cuando el investigado salió de la vivienda. No fue fácil. Cuando fue interceptado, el individuo ofreció una gran resistencia por lo que en el forcejeo uno de los policías resultó herido.

Pero el operativo continuó a fin de dar con todos los sospechosos y poder recuperar el botín. Así se solicitó al juzgado la entrada y registro para poder inspeccionar la vivienda frecuentada por los investigados y en horas fue concedida. Ya con el mandamiento pertinente, en torno a las dos de la tarde, los agentes entraron en la vivienda. La gran presencia policial y el ruido ocasionado por la rotura de la puerta de entrada a este piso de la primera planta provocó una gran alarma entre los vecinos.

Finalmente, la Policía entró y detuvo a otro sospechoso. Pero además, en el interior del inmueble, los policías hallaron numeroso material. Además los jamones robados horas antes, un congelador repleto de pescado y marisco al parecer también sustraído días atrás, además de trajes de neopreno o artículos de peluquería, entre otros numerosos objetos.

Según ha podido saber este periódico, los detenidos son viejos conocidos de la Policía. Uno de ellos es 'El Piripi', y al que se relacionó recientemente con una fuga en la que arrollaron con un coche a una patrulla policial. Otro de los arrestados es un individuo que ronda la treintena y sobre el que pesan también numerosos antecedentes.