ASUNTOS SOCIALES Podemos insta al PP a que deje de usar a ARCA para «sacar rédito político» Ana Fernández acusa al concejal popular José Blas Fernández de anteponer los intereses de su partido a los de la propia asociación

LA VOZ

CÁDIZ 18/11/2017

La concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, lamentó ayer que José Blas Fernández (PP) esté «utilizando a la asociación ARCA como ariete para sacar rédito político». Ana Fernández señaló que «no es la primera vez que el PP utiliza todos los instrumentos que tiene a su alcance para atacar a este equipo de Gobierno, pero en este caso sobrepasa los límites al perjudicar directamente a una asociación».

Ana Fernández recordó que son varias las veces «que nos hemos sentado con esta asociación para intentar llegar a una solución que les permita salir de la situación de alegalidad en la que se encuentran así como que puedan justificar para la subvención que recibieron en 2015 ya que, como dictamina la Ley, no nosotros, no se puede seguir entregando subvenciones si antes no se justifican las ya recibidas, algo que el exconcejal de Hacienda debería saber».

La edil de Podemos explicó que desde 2015, fecha en la que caducó su convenio, desde la asociación «no han solicitado formalmente seguir en este local ni en ningún otro. Aún así, en todas las reuniones mantenidas hemos mostrado nuestra total colaboración por encontrar otro espacio que se ajuste a sus necesidades ya que se encuentran en un centro de Asuntos Sociales que necesita la delegación».

Insistió en que «nuestra actitud ha sido siempre la de tender la mano y le hemos transmitido nuestro interés para que sigan atendiendo a las familias pero no podemos hacerlo si no regularizan su situación».

Concluyó expresando que «mucho nos tememos que José Blas Fernández esté utilizando a ARCA para hacer política impidiendo así que puedan avanzar para resolver su situación».