SERVICIOS PÚBLICOS Podemos dice que cumplirá con la legalidad en la municipalización El equipo de Gobierno insiste en que este procedimiento no se convertirá «en ningún caso en una puerta falsa de entrada al empleo público»

A. DEL CAMPO

CÁDIZ 31/10/2017 19:02h Actualizado: 31/10/2017 19:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El equipo de Gobierno municipal ha reiterado que velará en todo momento por el cumplimiento legal en el proceso de municipalización que está en marcha aunque pendiente de los informes de Recursos Humanos, Intervención y Tesorería.

El Gobierno local hizo estas afirmaciones tras no llegar a un acuerdo en el acto de conciliación con la extrabajadora que prestaba servicio para la empresa Acciona Facilita Services, Rosa Huertas. Explicó que esta trabajadora en particular se encontraba con un contrato de obra y servicios, el cual concluyó cuando finalizó la temporada de playa. «Por tanto, cesó la prestación por la que fue contratada y legalmente no cabe la contratación», añadió. Recordar que esta trabajadora, que denuncia que existe una «persecución» contra ella, tendrá que pasar por un juiico para que se resuelva su situación laboral.

Asimismo, el equipo de Gobierno aseguró que el resto de la plantilla de esta empresa que contaban con contratos fijos discontinuos ha sido subrogada en su totalidad y sin excepción. El Gobierno local insistió en que la municipalización «ya efectiva en los servicios de playa» no supondrá la pérdida de puestos de trabajo sino «todo lo contrario, la plantilla avanzará en el proceso de mejoras laborales, tal y como hemos explicado en las diferentes reuniones con las trabajadoras y trabajadores».

Entre estas mejoras se encuentra, por ejemplo, el reconocimiento del descanso, el cual antes no estaba contemplado en las temporadas media y baja de playas.

En este sentido, el equipo de Gobierno recalcó que velarán en todo momento por el cumplimiento legal en los procesos de municipalización, que no se convertirán «en ningún caso en una puerta falsa de entrada al empleo público». Por ello, destacan la rigurosidad, en todo momento, de un proceso en el que la contratación no incumplirá la legalidad.